Финская компания продолжает воскрешать ностальгические модели мобильных телефонов

HMD уже предупредила нас несколько месяцев назад, когда поделилась пиксельной фотографией нескольких телефонов со слоганом «Вы не знаете, что мы будем делать этим летом». И они сдержали свое слово: после презентации Barbie Flip Phone и воскрешения легендарной Nokia 3210 в виде 4G-телефона финская компания готовится к запуску новой версии смартфона, который произвел фурор еще в 2012 году.

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В своем стремлении воскресить ностальгические модели телефонов компания HMD создает несколько версий легендарной Nokia Lumia 920, с одной из которых мы познакомимся ниже. Встречайте новый HMD Skyline, который мы теперь можем узнать благодаря изображениям, опубликованным на сайте Xiaomiui, где видно, что его экран выглядит как у многих других устройств на рынке, но отличается от остальных характерным дизайном Fabula, который мы впервые увидели на Nokia N9.

Современная версия Nokia Lumia 920 будет отличаться красочной пластиковой задней панелью и дисплеем с тонкой рамкой, хотя размер панели и другие важные детали, например, будет ли у нее 3,5-мм разъем для наушников, как у оригинальной модели, пока не подтверждены. Также большим плюсом является наличие встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и степень пыле и влагозащиты IP67, хотя она способна бороться только с брызгами.

Согласно информационным утечкам, новый HMD Skyline появится в продаже у финских ритейлеров в среду, 10 июля, то есть через месяц. Этот смартфон, который скрывается под кодовым именем «Tomcat» и номером модели TA-1688, похоже, будет относиться к сегменту телефонов среднего класса.

Кроме того, ожидается, что он будет поставляться с уникальной конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ внутреннего хранилища, а приобрести его можно будет по цене €520. Если эта информация подтвердится, то стоимость будет значительно выше, чем ожидалось несколько месяцев назад, когда говорили, что она составит около €400-440, так что мы, вероятно, не узнаем точно до запуска устройства.