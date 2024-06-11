HMD уже предупредила нас несколько месяцев назад, когда поделилась пиксельной фотографией нескольких телефонов со слоганом «Вы не знаете, что мы будем делать этим летом». И они сдержали свое слово: после презентации Barbie Flip Phone и воскрешения легендарной Nokia 3210 в виде 4G-телефона финская компания готовится к запуску новой версии смартфона, который произвел фурор еще в 2012 году.
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В своем стремлении воскресить ностальгические модели телефонов компания HMD создает несколько версий легендарной Nokia Lumia 920, с одной из которых мы познакомимся ниже. Встречайте новый HMD Skyline, который мы теперь можем узнать благодаря изображениям, опубликованным на сайте Xiaomiui, где видно, что его экран выглядит как у многих других устройств на рынке, но отличается от остальных характерным дизайном Fabula, который мы впервые увидели на Nokia N9.
Современная версия Nokia Lumia 920 будет отличаться красочной пластиковой задней панелью и дисплеем с тонкой рамкой, хотя размер панели и другие важные детали, например, будет ли у нее 3,5-мм разъем для наушников, как у оригинальной модели, пока не подтверждены. Также большим плюсом является наличие встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и степень пыле и влагозащиты IP67, хотя она способна бороться только с брызгами.
Согласно информационным утечкам, новый HMD Skyline появится в продаже у финских ритейлеров в среду, 10 июля, то есть через месяц. Этот смартфон, который скрывается под кодовым именем «Tomcat» и номером модели TA-1688, похоже, будет относиться к сегменту телефонов среднего класса.
Кроме того, ожидается, что он будет поставляться с уникальной конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ внутреннего хранилища, а приобрести его можно будет по цене €520. Если эта информация подтвердится, то стоимость будет значительно выше, чем ожидалось несколько месяцев назад, когда говорили, что она составит около €400-440, так что мы, вероятно, не узнаем точно до запуска устройства.