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Vlad_37
Apple хочет запустить линейку домашних роботов
Человекоподобные роботы компании Apple появятся не скоро, однако первых домашних помощников ждать осталось не долго

Несколько месяцев назад компании Apple пришлось принять непростое решение: отменить свой проект электромобиля, несмотря на огромные инвестиции. Правда, еще есть шанс, что Apple Car когда-нибудь увидит свет, но все говорит о том, что Apple хочет сосредоточиться на другом рынке: домашних роботах.

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Сфера робототехники развивается семимильными шагами, и все больше производителей имеют собственные интеллектуальные решения. Например, Amazon удивила нас, представив своего первого домашнего робота с функциями видеонаблюдения и многим другим.

И, как сообщает Марк Гурман в своей статье в Bloomberg, компания с надкушенным яблоком собирается сделать большую ставку на робототехнику после провала проекта Apple Car. Компания намерена запустить собственную линейку домашних роботов.

Начнем с того, что источник утечки - очень надежный. Марк Гурман - авторитетный журналист с очень надежными сведениями об Apple и послужным списком утечек, который обеспечивает ему полный авторитет.

И в своей последней публикации он объясняет, что за новым подразделением робототехники стоит Джон Джаннандреа, бывший инженер Google. Если вы не знали, Джон Джаннандреа работал над Siri и Apple Car, так что речь идет о тяжеловесе внутри Apple.

Но прежде чем мы забежим слишком далеко вперед, Марк Гурман дал понять, что они только начинают работу над этим проектом, и любой гуманоидный робот от Apple появится как минимум через десять лет.

Гурман также дает понять, что самые первые домашние роботы Apple появятся на рынке раньше. Речь идет о небольших роботах, таких как Arlo от Amazon, которые смогут следовать за вами по пятам.

Как объясняет Гурман, этот домашний робот Apple будет оснащен экраном, похожим на iPad, так что вы сможете взаимодействовать с ним, понимать его настроение и многое другое. Вероятно, это будет ограниченная партия оборудования, но это первый шаг компании в робототехнику.

В настоящее время существует большая проблема с этими домашними роботами, поскольку они все еще очень ограничены технически и страдают от наличия мебели, такой как стулья или столы. Не говоря уже о более или менее захламленных домах.

Но очевидно, что рано или поздно производители найдут ключ к тому, чтобы сделать бытовых роботов обычным явлением, помимо робота-пылесоса. Учитывая, как развивается искусственный интеллект, ждать осталось недолго. И Apple не хочет упустить свой кусок пирога.

#apple #роботы
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