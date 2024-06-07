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Vlad_37
Приложение Leica Lux позволяет iPhone делать фотографии в стиле популярных премиальных камер
Leica LUX - это новое приложение для iPhone от немецкой компании по производству фотоаппаратов, цель которого - дать пользователям Apple почувствовать, что они держат в руках одну из ее камер.

Это не первый случай, когда Leica проявляет интерес к сектору смартфонов. Престижная немецкая компания сотрудничала с HUAWEI и, в настоящее время, с Xiaomi. Результат этого союза можно увидеть воочию в камере Xiaomi 14 Ultra, которая является одним из фотографических эталонов на Android. Однако, похоже, что Leica хочет предложить часть своей продукции другим пользователям и запустила приложение Leica LUX на iOS.

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Leica хочет, чтобы пользователи iPhone получали такие же результаты, как и пользователи телефонов на базе Android с фирменной символикой компании. Leica LUX предлагает множество функций, начиная от различных объективов и заканчивая стилями или, скорее, имитацией пленки в стиле того, что делает Fujifilm со своими камерами. Цель компании убедить пользователей в том, что у них в руках камера Leica, даже если это iPhone.

Приложение предлагает несколько классических объективов Leica, таких как Noctilux-M 50mm f/1.2, Summilux-M 28mm f/1.4 и Summilux-M 35mm f/1.4. Все эти объективы можно использовать в приложении без ограничений, что дает пользователям возможность выбрать объектив, который они хотят использовать в каждый конкретный момент.

Хотя на мобильном устройстве сложно повторить поведение аналогового объектива, Leica утверждает, что сделала все возможное, чтобы передать сущность этих объективов и реализовать это в своем новом приложении для iOS.

В случае с Noctilux-M 50mm f/1.2 это, похоже, действительно удалось, поскольку расфокусировка практически идентична той, что предлагает это устройство. Конечно, отличить это могут только опытные фотографы, а для широкой публики наибольший интерес представляет именно имитация пленки.

Интересно наблюдать, как классические фотокомпании пытаются предложить свои собственные возможности работы с камерой на смартфонах. Leica LUX уже сегодня доступна для загрузки в Apple App Store. Оно бесплатное, хотя будут доступны разовые покупки в приложении.

#iphone #leica lux
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