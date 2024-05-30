Бесплатная версия ChatGPT стала намного лучше, поэтому нет смысла платить за ChatGPT Plus.

OpenAI сделала шаг вперед: после анонса GPT-4o всего неделю назад и намеков на замену GPT-4, то, что объявила компания Сэма Альтмана, может поставить под удар остальные языковые модели и, прежде всего, ее бизнес-модель, основанную на подписке на различные тарифные планы для использования ChatGPT без ограничений.

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Компания, стоящая за самым популярным на сегодняшний день чатботом с искусственным интеллектом, предлагает различные планы использования своих языковых моделей. Наиболее популярной является бесплатная версия ChatGPT, которая предлагает доступ к GPT-3.5 и ряд преимуществ, позволяющих пользователям взаимодействовать с чатботом естественным образом, делая его способным давать ответы и выполнять действия, на которые способна языковая модель.

Бесплатная версия имеет ряд ограничений, которые вынудили пользователей заплатить за тарифный план Plus, предоставляющий доступ к GTP-4, GPT-4o и GPT-3.5, а также к визуализации DALL-E, созданию и настройке GPT, расширенному анализу данных, загрузке файлов, распознаванию изображений и просмотру веб-страниц.

Все эти функции привели к тому, что цена версии ChatGPT Plus составляла 20 долларов в месяц, и многие пользователи были готовы платить за нее без всякого сомнения. Теперь все изменилось, и бесплатная версия ChatGPT унаследовала значительное количество новых функций от версии Plus, что заставило пользователей задуматься о том, стоит ли платить за продвинутую версию.

Объявление было сделано самой компанией через публикацию в интернете, в которой она сообщила, что все пользователи бесплатной версии ChatGPT теперь получат преимущества версии Plus. Эти новые возможности заключаются в следующем:

Ограниченный доступ к GPT-4o

Ограниченный доступ к расширенному анализу данных

Ограниченный доступ к загрузке файлов

Ограниченный доступ к распознаванию изображений

Ограниченный доступ к просмотру веб-страниц

Ограниченный доступ к пользовательским GPT

Это изменение заставило огромное количество пользователей задуматься о подписке на версию Plus, хотя, действительно, в версии Plus больше преимуществ. Главное, что на момент объявления OpenAI нет никаких ограничений на использование GPT-4o или других моделей, таких как GPT-4 и GPT-5.