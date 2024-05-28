Интеграция моделей Gemini в Opera открывает двери для новых возможностей.

Модели искусственного интеллекта Google продолжают распространяться на различные продукты и сервисы. Как внутри самой компании, так и за ее пределами. В данном случае речь идет о знаменитом браузере Opera, который интегрирует передовые возможности Google Cloud в свою систему. Благодаря сотрудничеству двух компаний пользователи Opera One получат доступ к новым функциональным возможностям на базе моделей Gemini от Google, что улучшит работу браузера.

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Opera объявила о сотрудничестве с Google Cloud для интеграции моделей Gemini в свой собственный искусственный интеллект Aria. Эта интеграция повышает производительность ИИ и позволяет Opera One эффективнее определять и обрабатывать намерения пользователя. Aria, работающая на базе Opera One, теперь может выбирать наиболее подходящую модель для каждой задачи, оптимизируя результаты.

Модели Gemini от Google являются одними из самых современных и мощных на сегодняшний день, что позволяет Opera предоставлять более актуальный контент с превосходной производительностью. Это сотрудничество не является чем-то новым: две компании работают вместе уже более 20 лет, и эта новая интеграция еще больше укрепляет их отношения в области генеративного ИИ.

Пер Веттердаль, исполнительный вице-президент по партнерским отношениям в Opera, комментирует: «Мы рады объявить об укреплении сотрудничества в области генеративного искусственного интеллекта для дальнейшего расширения наших сервисов искусственного интеллекта для браузеров».

Одно из главных новшеств этого обновления - добавление двух новых функций в Aria, работающих на базе Google Cloud. Первая - генерация изображений с помощью модели Image 2 в Vertex AI, которая позволит пользователям создавать высококачественные изображения прямо из браузера. Вторая - возможность читать ответы собеседников с помощью модели Google «текст в аудио», что обеспечивает более интерактивный и доступный опыт.

Ева Форс, генеральный директор Google Cloud в Северном регионе, говорит: «Мы верим, что будущее искусственного интеллекта будет открытым, поэтому мы предоставляем доступ к лучшим инфраструктурам, продуктам, платформам и основным моделям Google, чтобы дать организациям возможность проложить свой курс в генеративном искусственном интеллекте».

Opera уделяет внимание не только внедрению новых технологий, но и заботится об устойчивом развитии. Недавно компания открыла в Исландии кластер данных ИИ, работающий на экологически чистой энергии и оснащенный суперкомпьютерами NVIDIA DGX. Кроме того, Opera запустила программу обновления функций ИИ, которая позволяет ранним пользователям тестировать новейшие функции на экспериментальной основе до того, как они появятся в стабильных версиях браузера.