Samsung и Apple продолжают лидировать в рейтинге продаж мобильных устройств в Европе в первом квартале 2024 года с долями рынка 32 % и 25 % соответственно, но Xiaomi догоняет их с долей 18 %

Как и каждый год в это время, аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет о европейских продажах смартфонов за первый квартал 2024 года, который показывает, что европейский рынок начал восстанавливаться после замедления темпов роста в течение 2023 года.

реклама

Исследование подтверждает, что Samsung и Apple продолжают доминировать на европейском рынке мобильных устройств, но Xiaomi продолжает расти и все ближе к тому, чтобы сместить компанию из Купертино со второго места в рейтинге.

Согласно отчету Counterpoint, Samsung продолжает лидировать на европейском рынке продаж смартфонов в первом квартале этого года с долей рынка 32 %, в основном за счет поставок устройств серии Galaxy S24, а также Galaxy A35 и Galaxy A55. Корейский гигант также улучшил прошлогодние показатели, увеличив продажи на 7 % по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Вторым самым продаваемым производителем телефонов в Европе снова стала Apple с долей рынка 25 %, хотя американский гигант продал на 1 % меньше, чем за тот же период прошлого года. По мнению Counterpoint, поскольку в этом году не ожидается появления iPhone SE, продажи iPhone 15, скорее всего, продолжат снижаться до появления нового iPhone 16.

Третье место в европейском рейтинге продаж мобильных устройств занимает Xiaomi с долей рынка 18 %, что всего на 7 % меньше, чем у Apple. Это произошло благодаря большому успеху продаж нового семейства Redmi Note в Западной Европе, особенно в Испании и Италии. Кроме того, Xiaomi улучшила показатели за аналогичный период прошлого года, увеличив продажи на 11 % по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Наконец, следует отметить, что четвертую и пятую позиции в рейтинге Counterpoint занимают Realme и HONOR - два бренда, доля которых на рынке составляет всего 4 %, но которые значительно улучшили свои показатели продаж по сравнению с первым кварталом 2023 года: первый продал на 59 % больше, а второй увеличил продажи на 67 %.