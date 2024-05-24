Последняя бета-версия WhatsApp для Android, номер версии 2.24.11.17, включает новую функцию, которая позволяет создавать фотографию профиля с помощью искусственного интеллекта.

За последние несколько недель WhatsApp постоянно пополнялся новыми функциями, такими как новый дизайн интерфейса на iOS и Android и включение функции фильтрации по категориям в каталоге поиска каналов, благодаря которой вы сможете легче находить новые каналы.

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Но на этом улучшения в клиенте обмена сообщениями не закончились: стало известно, что WhatsApp тестирует функцию, которая позволит создавать уникальные фотографии профиля с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Специалисты из информационного ресурса WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии WhatsApp 2.24.11.17 для Android, доступной в Google Play, что приложение для обмена сообщениями внедряет новую функцию, которая позволит вам генерировать пользовательские фотографии профиля с помощью искусственного интеллекта.

Как видно на скриншоте ниже, в WhatsApp скоро появится новая опция под названием "Create AI Profile Picture", благодаря которой вы сможете создать полностью индивидуальную фотографию профиля, просто введя в строку поиска точное описание изображения, которое вы хотите сгенерировать, и нажав на кнопку с зеленой стрелкой справа от нее.

Благодаря этой новой функции пользователям WhatsApp больше не придется тратить время на поиск идеальной фотографии профиля, поскольку искусственный интеллект создаст ее за считанные секунды. Кроме того, это позволит им защитить свою конфиденциальность, поскольку они смогут не публиковать реальные фотографии и выбрать полностью анонимное изображение, не раскрывающее деталей их внешности.

Новая функция WhatsApp все еще находится в разработке и, как ожидается, будет доступна всем пользователям клиента для обмена сообщениями в ближайшее время, через будущее обновление приложения.