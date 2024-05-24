Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
WhatsApp тестирует функцию создания фотографий профиля с помощью искусственного интеллекта
Последняя бета-версия WhatsApp для Android, номер версии 2.24.11.17, включает новую функцию, которая позволяет создавать фотографию профиля с помощью искусственного интеллекта.

За последние несколько недель WhatsApp постоянно пополнялся новыми функциями, такими как новый дизайн интерфейса на iOS и Android и включение функции фильтрации по категориям в каталоге поиска каналов, благодаря которой вы сможете легче находить новые каналы.

реклама

Но на этом улучшения в клиенте обмена сообщениями не закончились: стало известно, что WhatsApp тестирует функцию, которая позволит создавать уникальные фотографии профиля с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Специалисты из информационного ресурса WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии WhatsApp 2.24.11.17 для Android, доступной в Google Play, что приложение для обмена сообщениями внедряет новую функцию, которая позволит вам генерировать пользовательские фотографии профиля с помощью искусственного интеллекта.

Как видно на скриншоте ниже, в WhatsApp скоро появится новая опция под названием "Create AI Profile Picture", благодаря которой вы сможете создать полностью индивидуальную фотографию профиля, просто введя в строку поиска точное описание изображения, которое вы хотите сгенерировать, и нажав на кнопку с зеленой стрелкой справа от нее.

Благодаря этой новой функции пользователям WhatsApp больше не придется тратить время на поиск идеальной фотографии профиля, поскольку искусственный интеллект создаст ее за считанные секунды. Кроме того, это позволит им защитить свою конфиденциальность, поскольку они смогут не публиковать реальные фотографии и выбрать полностью анонимное изображение, не раскрывающее деталей их внешности.

Новая функция WhatsApp все еще находится в разработке и, как ожидается, будет доступна всем пользователям клиента для обмена сообщениями в ближайшее время, через будущее обновление приложения.

#whatsapp #новые функции
+
Написать комментарий (0)
WhatsApp тестирует новую функцию автозапуска анимации
Apple анонсировала новые функции доступности для пользователей с ограниченными возможностями
WhatsApp получит возможность генерации изображений для профиля при помощи ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
14
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
21
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
В России расширяют железную дорогу к Балтийскому морю
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

Yuri Nedbailo
00:41
Не совсем понимаю, что мешает использовать бесплатный софт https://github.com/The-OpenROAD-Project http://opencircuitdesign.com/
Embracer Group не оправдала ожиданий — Alone in the Dark снова потерпела неудачу
SoulStream
00:07
8 ядерный будет с 12 ядерным конкурировать? 🤷‍♂️ и через сколько лет к 17му поколению Интел... бредятина какая-то
Новые 8-ядерные процессоры Loongson будет иметь производительность 12-го поколения Intel Core i7
Makaveli23rus
00:05
В 2024 веке?
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
erno
23:54
Раз 100 сказал про переговоры и это только за месяц. Болтунишка.
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
erno
23:50
Россия при Ельцине западу полностью отдалась. Это нормально.
Украинские военкоры заявляют, что местное население в Волчанске помогало наступлению армии России
no_fate
23:49
Все существующие GPT полное говно, бесполезны на 100%. Но еще остались дурачки, которые ведутся.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
erno
23:44
Только дурак умеет умно валять дурака.
Embracer Group не оправдала ожиданий — Alone in the Dark снова потерпела неудачу
Garthar
23:41
Вы мешаете в кучу коней и людей. В первую очередь самурай это феодал, который очень так далек от крестьянского сословия. Меч в японии стоил баснословных денег, что-то по уровню ролс-ройса на современн...
Герои Assassin's Creed Shadows будут придерживаться свободных взглядов на романтические отношения
Oleg Tereshkin
23:33
Видеокарту поменяй ,этот проц 6800 хт в 4 к не напрягаясь тянет ,просто тут у всех болезнь ,и вечно в обострении 🤣
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
swr5
23:32
Пользователи не понимают чем отличается винда 11 от 10-ки, кроме нового корявого и запутанного интерфейса, толстого некастомизируемого таскбара и еще десятка абсолютно лишних и ненужных вещей.
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем