функция Recall в Windows 11 получила первую критику - Илон Маск считает, что инструмент мешает конфиденциальности пользователей.

На этой неделе компания Microsoft объявила о ряде новых разработок, призванных изменить взаимодействие пользователей с компьютерами. Компания из Редмонда стала сильным соперником в области искусственного интеллекта и, по сути, может оказаться на пороге революции в этом секторе. Однако появился первый недоброжелатель технологии, представленной Microsoft. Млон Маск сравнил Recall с эпизодом сериала "Черное зеркало".

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Recall - это инструмент, который позволяет Windows 11 помнить все, что вы делали на своем компьютере. Да, эта фотографическая память сможет пролить свет на процессы или действия, которые выполнялись на компьютере и, конечно же, были забыты пользователем. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте.

Оценка Recall, данная Илоном Маском, была опубликована на популярном сайте, где генеральный директор Microsoft рассказывает о том, как работает этот инструмент. В ролике говорится, что компьютеры смогут полностью понять, как пользователи взаимодействуют со своими компьютерами.

Илон Маск не ограничился словами о том, что это ужасная функция, он также сообщил, что отключит эту функцию в своей команде.

На данный момент жалобы Илона Маска не имеют особого смысла, поскольку Recall еще не добрался до компьютеров, и нам придется подождать, чтобы судить, настолько ли этот инструмент внушительный. Что касается Microsoft, то она никак не отреагировала на критику, похоже, она слишком занята выпуском таких новинок, как новые Surface Laptop и Surface Pro.