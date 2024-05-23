У iPhone 16 Pro Max будет более качественный 48-мегапиксельный основной сенсор, однако и Pro, и Pro Max оснащены 48-мегапиксельным широкоугольным объективом.

В iPhone 16 Pro будут внесены улучшения в систему фотосъемки, например, 5-кратный телеобъектив в модели Pro, из-за чего она вырастет до 6,3 дюйма, или новый 48-мегапиксельный объектив в модели Pro Max. Недавно появилась информация, что обе модели будут поставляться с 48-мегапиксельным широкоугольным объективом.

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По слухам, в будущем все объективы моделей Pro будут иметь разрешение 48 мегапикселей, так что если эти слухи окажутся правдой, iPhone 17 Pro также будет оснащен 48-мегапиксельным телеобъективом. Но до этого еще целый год, поэтому давайте сосредоточимся на настоящем, которое заключается в том, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут поставляться с улучшенным сверхширокоугольным объективом.

По словам пользователя Weibo OvO Baby Sauce OvO, основная камера iPhone 16 Pro Max будет основана на передовом 48-мегапиксельном сенсоре Sony IMX903. В iPhone 16 Pro, напротив, будет использоваться тот же 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX803, что и в текущих моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Однако усовершенствованный сверхширокоугольный объектив появится в обеих моделях. Это означает, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут делать фотографии в 0,5 раза лучше, захватывая больше света и деталей. Это будет особенно заметно на фотографиях, сделанных в условиях недостаточной освещенности.

Это уже второй раз, когда мы слышим о новом 48-мегапиксельном сенсоре в iPhone 16 Pro Max, но на этот раз о нем стало известно больше подробностей. Согласно новым слухам, он будет включать в себя такие передовые функции, как многоуровневая конструкция для повышения производительности, 14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для высококачественного преобразования данных изображения и цифровой регулятор усиления (DCG) для улучшения динамического диапазона и контроля шума.

В итоге, iPhone 16 Pro Max будет оснащен новым 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX903. Также и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max будут оснащены 48-мегапиксельным широкоугольным объективом. Это позволит делать более качественные снимки с 0,5-кратным объективом, с большей детализацией и яркостью.

Также стоит отметить, что следующем году переход будет завершен, и все объективы новых моделей iPhone 17 станут 48-мегапиксельными.