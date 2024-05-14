На GIF-файлы в чатах WhatsApp эта настройка не повлияет.

WhatsApp, одно из самых популярных социальных приложений в сегменте обмена сообщениями, которое постоянно развивается, предлагая инструменты и улучшения, упрощающие общение с другими людьми. Так, недавно стало известно, что WhatsApp работает над новой опцией, которая включает в себя анимацию.

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Исследуя меню настроек в WhatsApp beta 2.24.11.4, пользователи обнаружили новый переключатель под названием Autoplay animated images. Он будет расположен в разделе Настройки → Чаты → Настройки чата. Как следует из названия, новая опция заставит эмодзи, стикеры и аватары активироваться сразу после отправки или получения, без необходимости каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.

Новая настройка также может помочь тем, кто предпочитает использовать приложение с минимальным количеством анимации и отвлекающих факторов (ведь все это также можно отключить), предлагая настройку, которая требует одного нажатия для отключения автовоспроизведения.

Важно отметить, что на GIF-файлы в чатах эта настройка не повлияет. Однако этот переключатель автовоспроизведения может оказаться очень полезным (особенно учитывая планы WhatsApp по внедрению анимированных эмодзи в одном из ближайших обновлений). На данный момент ни одна из этих функций не доступна пользователям, устанавливающим обновления из Play Store, поэтому вам, возможно, придется подождать немного, чтобы узнать, как это работает.