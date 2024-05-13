В тестовом режиме пользователи операционной системы Windows 11 уже используют функцию "Поделиться".

Компания Microsoft выпустила обновление KB5037864 на Windows 11 для инсайдеров канала Dev (тестеров операционной системы), которое, помимо прочего, включает анонс Game Pass в настройках. Но это не единственная новая функция, и одна из них очень важна, так как оптимизирует функцию "Поделиться".

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Компания из Редмонда планирует улучшить функцию, о которой мы говорили ранее и которая мало-помалу становится очень популярной среди пользователей. С ней возможности, заложенные в инструмент, будут улучшены, что сделает его гораздо более полезным.

Как говорится в официальном журнале изменений, идея заключается в том, что пользователи операционной системы смогут копировать файлы прямо из окна "Поделиться", используя одноименную кнопку. Это означает, что вам не придется переходить в "Проводник", чтобы сохранить этот новый файл.

Однако, как и другие функции, Microsoft вводит ее постепенно, так что даже если вы находитесь на канале Beta, вы можете пока не увидеть ее доступной. В этом нет ничего нового, так уж устроена американская компания (и поэтому вполне логично, что через пару месяцев функция будет доступна всем пользователям, если все пойдет как надо).

Технологический гигант из Редмонда также сообщил, что исправляет ошибки в файловом проводнике, где выпадающее меню в адресной строке появляется неожиданно. Также разработчики исправляют проблемы с отображением строки поиска, которая появляется даже при автоматическом скрытии панели задач.

Это не единственная функция Windows 11, находящаяся в разработке в последнее время. Несколько дней назад пользователи канала Canary также обнаружили функцию генерации QR-кодов для URL-адресов и ссылок на облачные файлы для вышеупомянутого инструмента Microsoft - речь идет о Windows 11 Preview Build 26212.

Microsoft также напоминает, что теперь операционная система может разделять изменения в бета-сборках на две группы: инкрементные релизы для инсайдеров, которые предпочитают получать немедленные обновления, и те, которые доступны всем пользователям бета-версий. Таким образом, идея заключается в том, чтобы сделать все намного проще для тех, кто хочет узнать, что ждет операционную систему Windows 11.