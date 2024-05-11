Microsoft хочет конкурировать с Google Play и App Store

Очевидно, что рынок телефонов - очень богатый, хотя Microsoft приходится нелегко. Объединение с Nokia для выпуска собственных телефонов на базе Windows Phone не принесло желаемых результатов, но компания, похоже, не собирается сдаваться. Microsoft работает над собственным магазином мобильных игр и хочет конкурировать с Google Play и App Store.

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Мы не говорим о слухах или утечке, но Сара Бонд, президент Xbox в Microsoft, дала интервью Bloomberg, в котором генеральный директор сообщила, что они запустят магазин мобильных игр, который появится в июле и будет включать в себя игры всех видов.

Время было выбрано как нельзя лучше. Само собой разумеется, что в Европе Apple была вынуждена разрешить использование сторонних магазинов приложений, чтобы разрушить монополию App Store. А Microsoft хочет стать эталонным магазином для пользователей iOS и Android.

Что входит в каталог? На данный момент все указывает на игры для Xbox или Microsoft, такие как Minecraft, серия Halo, Forza Motorsport, The Elder Scrolls и Fallout, поскольку разработчик Bethesda также принадлежит Microsoft. Каталог игр для Android и iOS будет невероятным.

И этот магазин будет доступен для других разработчиков игр, чтобы они могли добавлять свои собственные игры. По задумке Microsoft, сервис будет доступен в веб-версии, так что вам нужно будет только нажать на ссылку.

Теперь нам придется подождать следующего шага гиганта из Редмонда, но вполне логично, что Microsoft хочет запустить свой собственный магазин игр, чтобы конкурировать с App Store и Google Play. Тем более, что теперь он сможет привлечь пользователей Apple, живущих в Европе.

Странно только, что они собираются сосредоточиться именно на играх. Возможно, это первый шаг, и позже проект станет официальным магазином Microsoft, предлагающим приложения и игры для мобильных пользователей. Но уже через несколько месяцев мы узнаем все подробности.