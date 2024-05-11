Для официального анонса была выбрана любопытная дата

Компания OpenAI стала главным героем очень важной новости, которая, возможно, может пошатнуть основы системы поисковых систем, существующей на сегодняшний день в интернете. Рассказываем, о чем именно идет речь и кого затронет компания-владелец ChatGPT.

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Насколько известно, уже назначена дата, когда ее поисковая система, которая будет конкурировать с Google Search, станет реальностью на рынке. Правда, ждать осталось недолго, и, надо сказать, OpenAI выбрала очень любопытную дату.

Если оглянуться назад, то все становится предельно ясно. Например, в феврале этого года Google анонсировал Gemini, который должен был заменить Bard. Но всего неделю спустя OpenAI объявил нечто революционное: свой генератор преобразования текста в речь Sora, отняв все внимание у компании из Маунтин-Вью. И вот теперь, похоже, все повторяется - судя по всему, компания, которой принадлежит самый популярный чатбот с искусственным интеллектом, планирует анонсировать свой поисковик за день до мероприятия для разработчиков Android, которое состоится 14 мая 2024 года.

Считается, что эта новая опция поиска является расширением ChatGPT. Эта новая разработка призвана покончить с ограниченными знаниями пользователей по некоторым темам, позволив ChatGPT извлекать информацию и цитаты непосредственно из интернета, подобно тому, как работают традиционные поисковые системы.

Поэтому OpenAI (которую поддерживает Microsoft) покажет миру свою новую работу, которая призвана изменить сегмент поиска с помощью искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов господству Google на этом рынке.

В настоящее время Google Search является безусловным лидером на поисковом рынке, и компания из Маунтин-Вью разрабатывает свои собственные поисковые функции, основанные на искусственном интеллекте.

В целом, предстоящий анонс OpenAI может создать на рынке поиска конкуренцию, которой не было уже давно. Если ИИ будет играть все большую роль, пользователи смогут рассчитывать на будущее, в котором результаты поиска будут не просто ссылками, а ответами с цитатами и различными форматами, такими как текст и изображения.