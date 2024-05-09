Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
НАСА опубликовало видео-симуляцию того, как может выглядеть черная дыра
Созданная симуляция максимально реалистична

Вы когда-нибудь задумывались, каково это - упасть в черную дыру? Что ж, НАСА хочет, чтобы вы узнали - более или менее - как они себе это представляют. И правда в том, что опубликованное ими творение столь же впечатляюще, сколь и пугающе, с учетом того, что вы окажетесь в космосе без защиты атмосферы.

реклама

Новая симуляция черной дыры, выпущенная космическим агентством, не может не заворожить. Она показывает, что происходит по мере приближения к "точке невозврата". Эти эффектные виды, безусловно, впечатляют.

Все, что вы увидите на видео после этого абзаца, было создано с помощью суперкомпьютера Discover в Центре моделирования климата НАСА. Агентство указывает, что при моделировании оно немного упростило ситуацию (например, убрало вращение из уравнения для конечного результата). Это позволило сосредоточиться на самой черной дыре и сократить сложные расчеты, которые в противном случае потребовались бы.


В качестве черной дыры выбрана сверхмассивная дыра, расположенная вблизи центра галактики Млечный Путь. Имея массу в 4,3 миллиона раз больше массы нашего Солнца, она фактически удваивает пространство вокруг себя. На завершение процесса ушло около пяти дней - и это только 0,3 процента из 129 000 процессоров Discover. За это время было сгенерировано около 10 терабайт данных, что составляет примерно половину текстового содержания Библиотеки Конгресса США.

Дело в том, что большинство из нас, живущих на Земле, никогда не увидят, как выглядит черная дыра, но если вам любопытно, то благодаря НАСА у вас есть шанс получить представление. И, честно говоря, лучше не находиться рядом с ней, так как ощущения довольно клаустрофобные.

Исследования NASA, посвященные черным дырам, не перестают удивлять и восхищать всех (будь то профессионал или любитель космоса). Эти симуляции не только дают потрясающее представление об этих космических явлениях, но и помогают ученым лучше понять тайны Вселенной.

С помощью передовых технологий и суперкомпьютеров, подобных Discover, NASA может точно воссоздать самые экстремальные астрономические явления, такие как образование и поведение черных дыр. Такие моделирования необходимы для углубления нашего понимания космоса и открытия новых дверей для научных исследований.

Позволяя нам представить, каково это - упасть в черную дыру, эти симуляции предлагают нам задуматься о природе пространства и времени, а также о пределах нашего понимания Вселенной. Они напоминают нам об огромной и загадочной красоте космоса и о бесконечном человеческом любопытстве, которое побуждает нас исследовать его.

#наса #черная дыра
+
Написать комментарий (0)
SpaceX представила скафандр EVA для выхода в открытый космос
Компания Боинг опять отменила запуск Starliner из-за «жужжания» в двигателе ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
8
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
1
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
9
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
1
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
3
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
+
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
5
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
1
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
12
Изменение дизайна Galaxy Z Fold 6 подтверждено популярным производителем чехлов
+
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
+
Правительство США выделило 285 миллионов долларов на создание "цифровых двойников"
+
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Первой видеокартой из линейки RTX 50 Blackwell станет RTX 5080 — она должна поступить в продажу до конца года
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+
Безлитиевые натриевые аккумуляторы поступают в массовое производство
+

Популярные статьи

Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
285
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
33
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
20
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
51
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
92
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
36
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
64
WoT это казино - вращай и выигрывай
20
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
24

Сейчас обсуждают

Windmark
10:22
Жаль в тебя не прилетело . Одним дауном стало бы меньше
В «Укроборонпром» утверждают, что догнали Россию в производстве БПЛА, аналогичных «Гераням»
Сергей Гончаров
10:21
Вам надо однажды осознать, что заниженные характеристики процессоров, позволяющие их гнать были частью бизнес-плана. Производителям материнских плат позволяли выставлять шину более чем следует. Это бы...
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Блейд
10:20
Вариатор обычно на фронтальных погрузчиков используется, чтобы плавно начать двигаться. Там при желании если газ в пол надавишь она со шлифами не тронется. Плавно поедет. Я ремонтировал фронтальные п...
Посол КНР заявил, что китайские автомобили популярны в России из-за их «превосходного качества»
FelsheR-ZVZVZVzV
10:19
Ну да, с такой рекламой от наших бубликов с заглотами - прибыль по любому снизиться.
Ведомости: «Ситилинк» сократил численность сотрудников на фоне снижения прибыли
unhurtable
10:16
Ждем седьмой который точно попадет в ушлепка...
В «Укроборонпром» утверждают, что догнали Россию в производстве БПЛА, аналогичных «Гераням»
Windmark
10:15
Да вариатор вообще дерьмо , даже японский . Резко не тронься , газ в палас нельзя. Робот и классический автомат норм и планетарка у гибридов Лексус
Посол КНР заявил, что китайские автомобили популярны в России из-за их «превосходного качества»
Никита Самсонов
10:15
Математический аппарат расчета рейтрессинга - "пошел я на@уй, да?"
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
Сергей Гончаров
10:15
по 2500-2600 лотерея, у всех не гналось, 4.1-4.3 на стаб в массе
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
kitava
10:14
Ну Китайцы могут купить на Озоне в случай что.
Минувшей ночью российские ВКС вновь поразили военные и инфраструктурные объекты ВСУ
whitespirit
10:12
Будущее за ARM.
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем