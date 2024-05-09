Созданная симуляция максимально реалистична

Вы когда-нибудь задумывались, каково это - упасть в черную дыру? Что ж, НАСА хочет, чтобы вы узнали - более или менее - как они себе это представляют. И правда в том, что опубликованное ими творение столь же впечатляюще, сколь и пугающе, с учетом того, что вы окажетесь в космосе без защиты атмосферы.

реклама

Новая симуляция черной дыры, выпущенная космическим агентством, не может не заворожить. Она показывает, что происходит по мере приближения к "точке невозврата". Эти эффектные виды, безусловно, впечатляют.

Все, что вы увидите на видео после этого абзаца, было создано с помощью суперкомпьютера Discover в Центре моделирования климата НАСА. Агентство указывает, что при моделировании оно немного упростило ситуацию (например, убрало вращение из уравнения для конечного результата). Это позволило сосредоточиться на самой черной дыре и сократить сложные расчеты, которые в противном случае потребовались бы.





В качестве черной дыры выбрана сверхмассивная дыра, расположенная вблизи центра галактики Млечный Путь. Имея массу в 4,3 миллиона раз больше массы нашего Солнца, она фактически удваивает пространство вокруг себя. На завершение процесса ушло около пяти дней - и это только 0,3 процента из 129 000 процессоров Discover. За это время было сгенерировано около 10 терабайт данных, что составляет примерно половину текстового содержания Библиотеки Конгресса США.

Дело в том, что большинство из нас, живущих на Земле, никогда не увидят, как выглядит черная дыра, но если вам любопытно, то благодаря НАСА у вас есть шанс получить представление. И, честно говоря, лучше не находиться рядом с ней, так как ощущения довольно клаустрофобные.

Исследования NASA, посвященные черным дырам, не перестают удивлять и восхищать всех (будь то профессионал или любитель космоса). Эти симуляции не только дают потрясающее представление об этих космических явлениях, но и помогают ученым лучше понять тайны Вселенной.

С помощью передовых технологий и суперкомпьютеров, подобных Discover, NASA может точно воссоздать самые экстремальные астрономические явления, такие как образование и поведение черных дыр. Такие моделирования необходимы для углубления нашего понимания космоса и открытия новых дверей для научных исследований.

Позволяя нам представить, каково это - упасть в черную дыру, эти симуляции предлагают нам задуматься о природе пространства и времени, а также о пределах нашего понимания Вселенной. Они напоминают нам об огромной и загадочной красоте космоса и о бесконечном человеческом любопытстве, которое побуждает нас исследовать его.