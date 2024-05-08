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Vlad_37
iOS 17.5 RC уже доступна: выход финальной версии ожидается на следующей неделе
Появление новых функций в iOS 17.5 RC

После мероприятия Apple Let Loose, на котором были представлены новые iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard и Apple Pencil Pro, компания также выпустила RC-версию iOS 17.5 для разработчиков. Эта версия, которая является финальной для тех, у кого установлена бета-версия, означает, что официальная версия для всех может быть выпущена на следующей неделе.

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В связи с этим событием мы расскажем вам о том, что нового появилось в iOS 17.5 RC. Были включены два элемента, которые Apple анонсировала, когда несколько дней назад представила новый плетеный ремешок Solo Loop для издания Pride. Остальные новые функции остались прежними, но мы расскажем о них в ближайшее время.

Ниже мы расскажем вам о том, что нового появилось в iOS 17.5 RC. Как мы уже говорили, это версия, которая выходит раньше официальной. В данном случае появились новые обои Pride edition, состоящие из неоновых букв, которые отображают слово Pride.

С другой стороны, появился циферблат для часов Apple Watch под названием Radiant Pride. Это циферблат Duo Numbers с неоновыми цветами. В данном случае есть разные цветовые варианты, и он будет отлично сочетаться с недавно анонсированным новым ремешком.

В iOS 17.5 появятся и другие новые функции, такие как возможность установки приложений через интернет, новый виджет подкастов, цвет которого теперь соответствует цвету воспроизводимого эпизода, а также новые функции в FaceTime и приложении "Поиск". Обо всем этом мы расскажем позже в день запуска.

Если вы хотите опробовать вышеупомянутые новые функции, тогда вам нужно установить бета-версию iOS 17.5 на свой iPhone или iPad:

  1. Синхронизируйте свой Apple ID с программой разработчиков Apple Beta.
  2. Откройте приложение "Настройки".
  3. Перейдите в раздел "Общие".
  4. Выберите "Обновление программного обеспечения".
  5. Нажмите пункт "Бета-обновления".
  6. Выберите iOS 17 Developer Beta.

После этого вернитесь назад, и вы сможете загрузить и установить новую бета-версию.

#apple #ios 17.5 beta
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