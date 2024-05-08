На мероприятии Apple Let Loose были представлены новые аксессуары для iPad: клавиатура Magic Keyboard и Apple Pencil Pro.

На мероприятии Apple Let Loose были представлены два самых важных аксессуара для iPad: Magic Keyboard и Apple Pencil. Два аксессуара, которые идеально дополнят как новую серию iPad Pro, так и новую серию iPad Air, которые также были анонсированы на мероприятии.

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Magic Keyboard выполнена в алюминиевом корпусе, в двух цветах iPad Pro, с рядом функциональных клавиш для таких функций, как регулировка яркости, громкости и других. Она очень похожа на клавиатуру Mac, поскольку теперь у нее большая площадь, на которую можно положить руку.

В Apple Pencil Pro мы находим новые функции. Его дизайн был изменен с учетом многочисленных улучшений, которые он получил. Apple предпочла эстетический подход, внедрив тактильно отзывчивую сенсорную панель. Несмотря на эти изменения, стилус сохранил свою характерную цилиндрическую форму и классический белый цвет. Apple Pencil Pro был дополнен множеством новых функций для рисования, технических чертежей и живописи.

Помимо этих улучшений, Apple Pencil Pro также включает следующие новые функции:

Добавление порта USB-C.

Улучшенная точность измерения миллиметров.

Настроенная чувствительность к давлению стилуса.

Улучшена способность определять наклон пера.

Apple Pencil Pro можно предзаказать уже сегодня за 149 евро, а в продажу он поступит на следующей неделе, 15 мая. Цена Magic Keyboard составляет 349 и 399 евро. Они также доступны для предварительного заказа сегодня и поступят в продажу 15 мая.