Ожидается, что Xiaomi 15 Pro станет первым смартфоном с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 4.

Предстоящий высокотехнологичный телефон Xiaomi 15 Pro уже начал набирать обороты среди сообщений о будущих устройствах на базе Android. В частности, стали известны некоторые подробности об этом грядущем релизе, дающие раннее представление о некоторых функциях, которыми может обладать устройство.

реклама

Одним из примеров этого является то, что дисплей, как ожидается, будет значительно улучшен. Так, ожидается, что в Xiaomi 15 Pro будет использоваться микроизогнутая панель с разрешением 2K, которая обещает более захватывающий визуальный опыт при просмотре мультимедийного контента. Хотя размер экрана не раскрывается, ожидается, что он будет таким же, как у предшественника (более 6,5 дюймов).

На задней панели новой высококлассной модели азиатской компании ожидается квадратный модуль камеры, расположенный в левом верхнем углу. Этот элемент будет полностью переработан, чтобы лучше сочетаться с корпусом телефона, что сделает его внешний вид гораздо более привлекательным.

Внутри вышеупомянутого модуля камеры ожидается конфигурация из трех датчиков, где основным будет 50-Мп сенсор. Его будет сопровождать 50-Мп перископический телескопический сенсор, который также сможет похвастаться возможностями макросъемки. Апертура основной камеры будет даже больше, чем у Xiaomi 14 Pro, что позволит получать более четкие и детализированные снимки в различных условиях освещения. Третья камера пока остается загадкой, но будет неудивительно, если она будет иметь элемент того же разрешения и не обойдется без сотрудничества с Leica.

Что касается процессора, то ожидается, что серия Xiaomi 15 Pro станет первой, оснащенной следующим флагманским чипом Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 4. Эта SoC, которая должна появиться на рынке в начале октября, может ознаменовать значительный скачок в производительности по сравнению со своим предшественником. По имеющимся данным, новый чип будет оснащен ядрами, изготовленными по индивидуальному заказу производителя, с другой компоновкой, предлагающей два очень мощных ядра наряду с шестью менее требовательными рабочими ядрами.