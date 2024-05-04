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Vlad_37
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
Компания из Редмонда намерена убедить пользователей перейти на Bing и отказаться от других браузеров, таких как Chrome, Яндекс браузер или Firefox.

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Microsoft хочет, чтобы пользователи использовали Bing на своих компьютерах с Windows 11. Компания из Редмонда намерена убедить пользователей перейти на Bing и отказаться от других браузеров, таких как Chrome, Яндекс браузер или Firefox. До сих пор действия Microsoft по убеждению пользователей были минимально навязчивыми. В этот раз ситуация будет совершенно иной, и план Microsoft будет заключаться в бомбардировке пользователей сообщениями.

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О такой практике Microsoft стало известно благодаря жалобам пользователей, собранным Windows Latest. На скриншотах, связанных с новым планом Microsoft, главным героем является уведомление, которое всплывает, когда пользователи используют любой другой браузер, кроме Bing.

Цель этих уведомлений - убедить пользователей перейти на Bing, но получается как раз обратное. Люди, постоянно получающие их, все меньше и меньше заинтересованы в том, чтобы попробовать браузер Microsoft. Более того, это полное вторжение в деятельность пользователей.

Эта мера, принятая Microsoft, работает посредством обновления через сервер Windows 11 и затрагивает любой тип компьютера с этой версией операционной системы. Причем неважно, в какой стране находится пользователь, сообщения были замечены как на английском, так и на других языках.

Уведомление появляется в правом нижнем углу, чуть выше раздела системных ярлыков, рядом со значками подключения к интернету, звука, даты и времени. Оно имеет значительный размер и по дизайну напоминает вредоносное ПО, заражающее компьютер, что может натолкнуть пользователя на другие выводы.

В сообщении говорится:

  • Общайтесь с GPT-4 бесплатно в Chrome! Получайте сотни умных сообщений в день с помощью Bing AI.
  • Установите расширение Bing в Chrome, чтобы использовать Bing в качестве поисковой системы по умолчанию.
  • Установите службу Bing Service, чтобы улучшить работу чата.

Пользователи могут принять или отклонить предложение Microsoft, если они не хотят использовать Bing в качестве поисковой системы, и это уведомление исчезнет. Но настойчивые попытки редмондской компании навязать свою поисковую систему непонятны.

#браузер #microsoft bing
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VRoman
20:25
Поисковик Bing - фуфло полное. На первой странице результатов никогда нет ничего внятного чего искал. Google - пяток хороших результатов сразу будет.
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
Александр Белашов
20:20
Он в тупую отрабатывает пару сотен.
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