Компания из Редмонда намерена убедить пользователей перейти на Bing и отказаться от других браузеров, таких как Chrome, Яндекс браузер или Firefox.

Microsoft хочет, чтобы пользователи использовали Bing на своих компьютерах с Windows 11. Компания из Редмонда намерена убедить пользователей перейти на Bing и отказаться от других браузеров, таких как Chrome, Яндекс браузер или Firefox. До сих пор действия Microsoft по убеждению пользователей были минимально навязчивыми. В этот раз ситуация будет совершенно иной, и план Microsoft будет заключаться в бомбардировке пользователей сообщениями.

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О такой практике Microsoft стало известно благодаря жалобам пользователей, собранным Windows Latest. На скриншотах, связанных с новым планом Microsoft, главным героем является уведомление, которое всплывает, когда пользователи используют любой другой браузер, кроме Bing.

Цель этих уведомлений - убедить пользователей перейти на Bing, но получается как раз обратное. Люди, постоянно получающие их, все меньше и меньше заинтересованы в том, чтобы попробовать браузер Microsoft. Более того, это полное вторжение в деятельность пользователей.

Эта мера, принятая Microsoft, работает посредством обновления через сервер Windows 11 и затрагивает любой тип компьютера с этой версией операционной системы. Причем неважно, в какой стране находится пользователь, сообщения были замечены как на английском, так и на других языках.

Уведомление появляется в правом нижнем углу, чуть выше раздела системных ярлыков, рядом со значками подключения к интернету, звука, даты и времени. Оно имеет значительный размер и по дизайну напоминает вредоносное ПО, заражающее компьютер, что может натолкнуть пользователя на другие выводы.

В сообщении говорится:

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Установите расширение Bing в Chrome, чтобы использовать Bing в качестве поисковой системы по умолчанию.

Установите службу Bing Service, чтобы улучшить работу чата.

Пользователи могут принять или отклонить предложение Microsoft, если они не хотят использовать Bing в качестве поисковой системы, и это уведомление исчезнет. Но настойчивые попытки редмондской компании навязать свою поисковую систему непонятны.