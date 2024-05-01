Суперкомпьютер нечасто выставляется на продажу, потому что обычно это зарезервированный материал

Суперкомпьютеры страдают от постепенного устаревания. Особенно сейчас, когда все сходят с ума по искусственному интеллекту. Суперкомпьютер Cheyenne больше никому не нужен, и он был выставлен на аукцион.

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Cheyenne - это суперкомпьютер компании Silicon Graphics International, который был введен в эксплуатацию в 2016 году и на тот момент занимал 20-е место в мире по мощности. Когда в ноябре прошлого года его отключили, он занимал 160-е место.

Cheyenne использовался Национальным центром атмосферных исследований США. Он использовался для углубления понимания атмосферных и смежных наук о климатических системах земли. Суперкомпьютер для изучения климата, по сути.

Его показатели впечатляют. Он имеет 8064 18-нанометровых процессора Intel Xeon E5-2697v4. Каждый процессор имеет 18 ядер и 36 потоков, базовая частота составляет 2,3 ГГц, а в режиме Turbo - до 3,6 ГГц. В общей сложности это составляет 145 152 вычислительных ядра.

В этом суперкомпьютере используется одноранговая память DDR4-2400 ECC, общим объемом до 313 344 ГБ.

Университет Вайоминга выставил на аукцион весь суперкомпьютер - 14 модулей, каждый из которых весит 680 килограммов. В дополнение к нему есть 28 модулей E-Rack.

Интересно, что оптоволоконные и Ethernet-кабели в комплект не входят, а это значит, что всю систему придется подключать. Кроме того, 1% узлов памяти выдал ошибки во время последней проверки, поэтому их придется заменить.

Аукцион заканчивается 3 мая, и на данный момент самая высокая ставка за Cheyenne составляет около $30 000. Это выгодная цена, учитывая, что суперкомпьютер с такими характеристиками стоит десятки миллионов евро.

Суперкомпьютер Cheyenne, выставленный на аукцион, возможно, уже устарел для задач искусственного интеллекта, которые решаются сейчас. Но он может быть очень полезен во многих университетах и компаниях, которые могут использовать его мощность в 5,34 петафлопса.