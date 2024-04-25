iOS 17.5 Beta 3 очень близка к официальной версии, и это будут ее основные улучшения

iOS 17.5 Beta 3 уже тестируется разработчиками и вскоре, как ожидается, появится у публичных тестеров.

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Из любопытного: пользователи увидят, что размер загружаемого файла заметно больше обычного - примерно 626 МБ, что указывает на существенные улучшения. Номер сборки 21F563F говорит о постепенных улучшениях, направленных, в том числе, на доработку пользовательского опыта.

Бета-версия 3 iOS 17.5 включает в себя новую прошивку модема. Это очень важно, так как она обещает решить проблемы с подключением, которые были головной болью для многих пользователей в предыдущих версиях. Apple также устранила ряд ошибок, которые влияли на пользовательский интерфейс и функциональность таких приложений, как Apple Music и Files «Файлы». Например, устранена проблема загрузки через мобильные сети и исправлены ошибки в приложении «Файлы».

Разработка принесла несколько примечательных особенностей, о которых стоит упомянуть. Например, появилась функция Apple Universal Link для установки eSIM, которая упрощает процесс настройки. Эта функция особенно полезна, если вы часто меняете операторов связи или путешествуете за границу.

Кроме того, Apple продолжает добиваться прогресса в принятии изменений в законодательстве, внедряя магазины приложений сторонних разработчиков. Новая версия операционной системы позволяет пользователям загружать такие приложения, как AltStore и эмулятор Delta, непосредственно с веб-сайтов, что расширяет экосистему приложений, доступных пользователям iOS.

Время автономной работы в iOS 17.5 beta 3, судя по всему, будет немного лучше, чем в предыдущих версиях. Но не стоит ожидать серьезных улучшений в этой области, которая является одной из тех, которую всегда проверяют владельцы iPhone.

Все говорит о том, что эти обновления будут приурочены к предстоящему мероприятию Apple, запланированному на начало мая, которое может принести больше интересных анонсов, касающихся всего, что связано с iPad и iPhone.



