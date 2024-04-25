Samsung Galaxy S25 будет обладать преимуществами искусственного интеллекта от Google Gemini Nano 2

Семейство Galaxy S25 от Samsung все еще находится в разработке, но слухи о его существовании и характеристиках ходят постоянно. Эти телефоны будут выпущены в первом квартале 2025 года, и хотя они будут обладать впечатляющим аппаратным обеспечением, Samsung также делает ставку на программную часть, на которую стоит обратить внимание. Последние новости сообщают, что Samsung Galaxy S25 будет оснащен новой моделью искусственного интеллекта от Google.

реклама

Samsung не собирается отказываться от Galaxy AI, более того, компания планирует сделать Gemini Nano 2 от Google частью Galaxy AI. Этот шаг позволит платформе Samsung на основе искусственного интеллекта совершить качественный скачок в плане возможностей и функциональности, хотя пока неясно, что будут означать эти изменения.

Благодаря Android Authority нам удалось узнать о планах Samsung. Генеральный директор подразделения LSI Sytem Division сообщил, что в семействе Samsung Galaxy S25 будет использоваться модель Gemini Nano 2 от Google.

Gemini Nano 2 - это модель, интегрированная в Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Основная польза заключается в том, что эта модель может работать без необходимости отправлять и получать данные, делая все это внутри самого устройства, что улучшает общий опыт, предлагаемый искусственным интеллектом.

Samsung намерена предложить в новом Galaxy S25 те же возможности, и, конечно, это означает разработку для интеграции в модель процессоров Exynos. Чтобы добиться этого, компания приложит все усилия, главное - найти талантливых специалистов.

Южнокорейская компания намерена удвоить число сотрудников, занимающихся разработкой интеграции искусственного интеллекта в свои процессоры. Более того, это совпадает с последними слухами о том, что следующий процессор Exynos будет иметь функцию, предназначенную для ИИ.

Ожидается, что в Exynos 2500 будет интегрирован ускоритель искусственного интеллекта, разработкой которого будет заниматься компания Google. Задача этого компонента в процессоре - значительно ускорить все, что связано с искусственным интеллектом. Очевидно, что пока рано говорить о том, как это повлияет на Galaxy AI.

Возможно, у Samsung есть технологии, которые позволят смартфонам серии Galaxy S25 конкурировать с Pixel от Google, когда речь идет об искусственном интеллекте. Теперь нам остается только ждать и смотреть, как все это будет происходить и станет ли интеграция Gemini Nano 2 настоящей переменой в искусственном интеллекте.