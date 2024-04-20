Новый способ вызова Siri и новую интеллектуальную клавиатуру в iOS 17 получили не все пользователи

Хотя было заявлено, что все функции iOS 17 уже реализованы на iPhone, на самом деле все обстоит несколько иначе. Некоторые из функций, представленных на WWDC 2023, еще не дошли до пользователей, говорящих на русском или других языках, например, новый способ вызова Siri или новая интеллектуальная клавиатура.

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Эти две новые функции доступны только тем пользователям, у которых iPhone настроен на английский язык. Прошел почти год с момента их появления, и до сих пор они доступны не всем пользователям. Таким образом, несмотря на то, что все функции iOS 17 действительно доступны, они доступны не всем.

Хотя это и не было одной из самых заметных функций, новый способ вызова Siri - это значительное улучшение. Спустя много лет теперь можно вызвать помощника iPhone, просто произнеся его имя, без добавления "Hey" (Эй) перед ним. Просто скажите "Siri" (Сири).

Еще одна функция, которая пока не добралась до других языков, — возможность вести беседы с Siri. Начиная с iOS 17, когда вы обращаетесь к Siri на английском языке, она ждет несколько секунд, чтобы вы могли сделать еще один запрос без необходимости вызывать ее снова.

Например: Siri, будет ли сегодня дождь? Не похоже, что сегодня будет дождь. Тогда напомни мне взять солнечные очки. Выполнено.

Еще одна новая функция, которая пока доступна не всем, — это новая интеллектуальная клавиатура. Благодаря машинному обучению клавиатура может предугадывать, что вы хотите ввести, и показывать это, чтобы вы могли решить, вводить это или нет.

Принцип работы прост: вы просто набираете текст, и рядом с введенным вами словом появляется предложение серого цвета. Когда вы нажмете пробел, предложение будет вставлено. После ввода появятся другие варианты завершения предложения.

Эти две функции, представленные на WWDC 2023, пока доступны не всем пользователям. Посмотрим, изменится ли ситуация в ближайшее время, ведь было бы полезно, чтобы все пользователи могли использовать данные функции.