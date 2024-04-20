100 000 единиц продукции отправлено в Китай для перепродажи

Как стало известно, несколько лет назад компания Apple подала в суд на компанию, которую она наняла для уничтожения неиспользуемых iPhone, согласно недавнему отчету Bloomberg. Причиной иска стало то, что у компании было украдено 100 000 iPhone, которые Apple было приказано уничтожить. 100 000 устройств были отправлены в Китай для перепродажи.

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Это дело стало известно в связи с недавними мерами, которые Apple предпринимает для защиты окружающей среды, например, ее цель - стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Дело в том, что компания GEEP уничтожила тысячи устройств, некоторые из которых были пригодны для использования. Что касается кражи, то у Купертино есть время до января 2025 года, чтобы принять меры.

Хотя дело все еще активно, у компании из Купертино есть время до января 2025 года, чтобы сделать шаг, в противном случае дело будет закрыто. С другой стороны, компания GEEP, которая стоит за заказами Apple, подала иск против бывших сотрудников, которые могли стоять за кражей, и срок рассмотрения иска истекает в августе 2024 года.

За первые два года контракта с GEEP было заказано уничтожение более 530 000 iPhone, 25 000 iPad и 19 000 Apple Watches. Контракт был разорван из-за произошедшей кражи, в связи с чем Apple подала иск о нарушении контракта, но не более того. Отсюда и крайний срок - январь 2025 года.

Этот случай показывает, что компания могла бы перерабатывать больше продукции вместо того, чтобы просто уничтожать ее, поскольку, как утверждается, некоторые из уничтоженных ею устройств все еще функционируют. В ближайшие недели мы узнаем больше подробностей об этом деле, а также увидим, предпримет ли Apple какие-либо дальнейшие шаги до истечения срока.