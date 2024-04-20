Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Украдено 100 000 iPhone, которые Apple хотела уничтожить
100 000 единиц продукции отправлено в Китай для перепродажи

реклама

Как стало известно, несколько лет назад компания Apple подала в суд на компанию, которую она наняла для уничтожения неиспользуемых iPhone, согласно недавнему отчету Bloomberg. Причиной иска стало то, что у компании было украдено 100 000 iPhone, которые Apple было приказано уничтожить. 100 000 устройств были отправлены в Китай для перепродажи.

реклама

Это дело стало известно в связи с недавними мерами, которые Apple предпринимает для защиты окружающей среды, например, ее цель - стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Дело в том, что компания GEEP уничтожила тысячи устройств, некоторые из которых были пригодны для использования. Что касается кражи, то у Купертино есть время до января 2025 года, чтобы принять меры.

Хотя дело все еще активно, у компании из Купертино есть время до января 2025 года, чтобы сделать шаг, в противном случае дело будет закрыто. С другой стороны, компания GEEP, которая стоит за заказами Apple, подала иск против бывших сотрудников, которые могли стоять за кражей, и срок рассмотрения иска истекает в августе 2024 года.

За первые два года контракта с GEEP было заказано уничтожение более 530 000 iPhone, 25 000 iPad и 19 000 Apple Watches. Контракт был разорван из-за произошедшей кражи, в связи с чем Apple подала иск о нарушении контракта, но не более того. Отсюда и крайний срок - январь 2025 года.

Этот случай показывает, что компания могла бы перерабатывать больше продукции вместо того, чтобы просто уничтожать ее, поскольку, как утверждается, некоторые из уничтоженных ею устройств все еще функционируют. В ближайшие недели мы узнаем больше подробностей об этом деле, а также увидим, предпримет ли Apple какие-либо дальнейшие шаги до истечения срока.

#iphone
+
Написать комментарий (0)
Apple удалила WhatsApp из App Store в Китае по требованию властей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
10
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
Зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human получил масштабное обновление с переработанными роликами на движке, уровнем сложности «Кошмар» и балансными правками
+
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Российские войска нанесли удар с тыла по ВСУ в районе Очеретино
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
48
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
20
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
21
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
12
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
10
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
100
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12

Сейчас обсуждают

ev_rus
18:16
Ты не можешь фср врубить, в чем и суть, как и генератор. Ибо фср на Амд 6ххх откровенное говно. Длсс же конфета, особенно на 4ххх картах, особенно в виде длаа. Лишь только поэтому вы фанатики и орете ...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Alex Z
18:14
покупайте скам, обогатите какого то бездельника лохи
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
Скиталец
18:12
Я знаю где она живёт, вот думаю может с цветами подъехать?
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
KillerOK
18:11
При этом следующее предложение - «Также есть данные о прилётах в других оккупированных Киевом городах.»...%))
Landgame: количество компьютерных клубов в России превысило количество кинотеатров
Cossacs
18:10
Это уже сказки
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
18:09
еще раз для тебя дятла -у тебя включены там лучи на максимум ?? я говорил что 50-70 без масштабирования с лучами на макс..а ты их вырубил .чуешь разницу !!!!!! так что лососни тунца.ультра я имел вв...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
18:00
Так если на ультрах и макс рт с длсс тянет - значит тянет, папаша, другого не дано, ибо идет в комплекте. Но вы краснозадые любите разделять и подменять обстоятельства. Типа если тянет - так орете чт...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
18:00
забейся под шконку,опущенка
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
18:00
ты про подсос так часто говоришь потому что у тебя член во рту профессионально постоянно ??Ты у нас профи во всем,гомогей 88 уровня ,марафонец по бегу от пиздюлей,слепошарий крот и прочее прочемм
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Cossacs
17:57
Не поверишь, в Каллисто у меня на ультре точно такие же показатели без всяких масштабирований, бедняга ты, получил УГ фризовый с проблемами, на пару % быстрее где то, ну обманули, что поделать. Вот пр...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем