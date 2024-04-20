Проект представляет собой скорее забавный эксперимент, чем реальную проверку возможностей ИИ

С момента изобретения видео, генерируемого искусственным интеллектом, мы видели довольно много предварительных просмотров фильмов, созданных ИИ. Большинство из них были экспериментами, призванными продемонстрировать существующие в индустрии ИИ возможности по созданию кинематографических видео. Однако теперь появился первый полноценный фильм, выход которого запланирован на лето этого года. Уже вышел трейлер, и он, мягко говоря, необычен. Опять же, это эксперимент, пусть и более профессиональный, с технологиями, которые могут появиться в будущем. Тем не менее, очевидно, что кинематографисты пока могут вздохнуть спокойно, ведь они не относятся к числу профессий, которые исчезнут.

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В любом случае, концепция довольно интересна, поскольку позволяет понять, где ИИ справляется со своей работой лучше всего, а где он находится на полпути и ему еще есть куда стремиться. В данном случае очевидно, что ему еще есть над чем работать.

Next Stop Paris - это первый фильм, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Его производством занимается студия TCLtv+, которая подходит к этому как к своеобразному эксперименту, чтобы посмотреть, чего можно достичь с помощью подобной технологии.

Фильм представляет собой романтическую комедию с главной героиней Клэр, которая во время путешествия на поезде в Париж встречает загадочного мужчину. Хотя все изображения, которые мы увидим, будут сгенерированы искусственным интеллектом, сценарий и голоса актеров озвучки будут полностью реальными. За сюжетом стоит Крис Регина, директор по контенту производственной компании, а также Дэниел Смит, креативный директор компании.

Как отмечает Engadget, продюсеры заявили, что это ранний эксперимент, который объединяет технологии и творчество в гибридном развлекательном формате.

Кроме того, они дали понять, что намерены и дальше использовать профессиональных сценаристов, актеров и аниматоров, поскольку идея заключается не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы сделать нечто экспериментальное и посмотреть, что из этого может получиться.

Очевидно, что в вышедшем трейлере очень четко прослеживается некая доля необычного, поскольку во многих случаях взгляды и жесты появляющихся "людей" несколько странны для нашего глаза. Такое уже встречалось в прошлом, поскольку в других видео, созданных ИИ, подобные жесты встречались неоднократно.

Во многом потому, что они используют Stable Diffusion, ИИ с открытым исходным кодом для создания видео, который стал текущим стандартом до появления Sora от OpenAI.

Next Stop Paris выйдет примерно летом этого года, хотя конкретной даты релиза пока нет.