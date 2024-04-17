Новая версия приложения HyperOS Камера, номер сборки V5.2.001500.1, включает в себя ряд исправлений, улучшающих работу пользователей

Хотя Xiaomi утверждает, что HyperOS - это полностью переработанный пользовательский интерфейс для Android по сравнению с MIUI, на самом деле новая операционная система для телефонов Xiaomi, Redmi и POCO унаследовала многие функции от первой прошивки, и одна из них - родное приложение для камеры, оснащенное действительно интересными возможностями.

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В связи с этим мы узнали, что приложение камеры HyperOS только что получило обновление, которое принесло с собой ряд новых функций, которые мы перечислим ниже.

Как сообщает Xiaomi Today, китайский гигант только что выпустил новое обновление приложения камеры HyperOS с номером версии V5.2.001500.1.

К сожалению, новая версия приложения камеры HyperOS не содержит новых функций, но в ней исправлен ряд ошибок, от которых пользователи телефонов Xiaomi страдали в течение некоторого времени и которые затрагивали эксклюзивные функции, поставляемые с новым программным обеспечением бренда, такие как использование искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий, режим "Pro", гораздо более полный, чем в приложении MIUI, и ночной режим, который значительно продвинулся по сравнению с предыдущей версией.

В течение некоторого времени эти и другие инструменты в приложении камеры HyperOS работали не так, как нужно, и с выходом этого обновления китайская компания исправляет все эти недочеты.

Однако стоит отметить, что новая версия приложения камеры HyperOS была разработана на базе Android 14, поэтому если у вас нет устройства с HyperOS на базе последней версии Android, вы не сможете его опробовать, по крайней мере, на данный момент.

Если у вас телефон Xiaomi с версией HyperOS на базе Android 14, вы уже можете попробовать обновленный вариант приложения камеры HyperOS, скачав его на свое устройство.