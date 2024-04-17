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Vlad_37
Chrome Canary для Android получит обновление с синхронизацией групп вкладок
Google Chrome на Android наконец-то получит одну из лучших функций, синхронизацию групп вкладок

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Это были действительно напряженные несколько недель для самого популярного на сегодняшний день браузера Google Chrome. После того как мы узнали, что Chrome позволит нам использовать тот менеджер паролей, который мы хотим, мы узнали, что компания из Маунтин-Вью запустит платную версию Chrome, ориентированную на бизнес-пользователей.

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Но это не единственные новые функции, которые скоро появятся в приложении Chrome для Android. Недавно появилась информация о том, что приложение скоро получит одну из лучших функций ПК-версии браузера.

Недавно известный информатор Leopeva64 опубликовал в популярной социальной сети пост, в котором сообщил, что сообщество Google Chrome обнаружило изменение на сайте разработчиков Chromium, подтверждающее, что синхронизация групп вкладок скоро появится в приложении Chrome для Android.

Синхронизация групп вкладок наконец-то станет реальностью в Chrome для Android. Google добавит флаг для включения этой функции (флаг будет доступен через пару часов в Chrome Canary). Leopeva64 (@Leopeva64) April 16, 2024.

В вышеупомянутом сообщении, которое мы оставляем вам выше, Leopeva64 объясняет, что синхронизация групп вкладок очень скоро появится в Canary-версии Chrome для Android в виде Flag, скрытой функции в браузере, и на самом деле эту новую функцию Chrome для ПК уже можно активировать в данном приложении.

Таким образом, если вы установите Chrome Canary на свой мобильный телефон и активируете флаг для этой новой функции, вы сможете организовать несколько связанных веб-страниц в группу вкладок, применить к ним определенный цвет и скрыть их в верхней панели.

Напомним, что до сих пор синхронизация групп вкладок была эксклюзивной функцией настольного приложения Chrome, поскольку появилась в версии 120, запущенной в ноябре прошлого года.

И это будет не единственное изменение, связанное со вкладками, которое появится в Google Chrome. Похоже, что компания также работает над интеграцией в свой браузер органайзера вкладок на основе искусственного интеллекта.

#google chrome #новые функции
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