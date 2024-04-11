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Vlad_37
Apple разрешит ремонтировать iPhone с использованием подержанных деталей
Компания Apple открыла возможность использования подержанных деталей при ремонте некоторых моделей iPhone

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На протяжении многих лет компания Apple ограничивает использование бывших в употреблении или подержанных деталей при ремонте своих устройств, используя процесс, известный как "сериализация", при котором Apple связывает серийный номер ремонтируемого устройства с устанавливаемым компонентом. Поэтому иногда при использовании неофициальных деталей некоторые функции устройства могут быть утрачены.

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Теперь компания намерена внести серьезные изменения в эту область, открыв возможность использования подержанных компонентов при ремонте некоторых своих продуктов. Компания сама объявила об этом в своем официальном новостном блоге, где пояснила, что позволит клиентам и независимым сервисным центрам использовать бывшие в употреблении детали Apple при ремонте.

Вы сможете отремонтировать свой iPhone, используя бывшие в употреблении детали

Первоначально в ремонте можно будет использовать только подержанные модули камер, аккумуляторов и экранов, а в будущем к ним добавятся и компоненты, связанные с биометрическими системами iPhone. Компания утверждает, что за этим стоит инициатива по защите окружающей среды.

"В течение последних двух лет специалисты Apple внедряли инновации в дизайн и производство продукции, чтобы предложить ремонт с использованием бывших в употреблении деталей Apple, не нарушающий безопасность и конфиденциальность пользователей. Расширяя программу ремонта, мы рады предоставить нашим клиентам ещё больше возможностей для выбора и удобства, а также помочь продлить срок службы наших продуктов и их деталей".

Для осуществления этого изменения устройства сами выполняют процесс калибровки, необходимый для работы с установленной деталью, будь то новая или бывшая в употреблении. Это избавит ремонтные службы от необходимости указывать серийный номер устройства при получении деталей, необходимых для ремонта.

Кроме того, Apple также объявила об ужесточении системы блокировки активации iPhone, которая предотвращает включение украденных или потерянных устройств. В связи с этим была разработана функция, которая проверяет, была ли удалена какая-либо деталь из iPhone с блокировкой активации, и, если это так, ограничивает возможность калибровки этой детали. Эта система призвана положить конец распространенной практике разбора украденных или потерянных iPhone с целью продажи их на запчасти.

#iphone #ремонт iphone
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