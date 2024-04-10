Google запускает сеть устройств, призванных помочь пользователям найти потерянный телефон, даже если он выключен

Компания Google только что объявила о запуске новой и улучшенной версии Find My Device "Найти мое устройство". До сих пор эта функция позволяла находить устройство, пока оно было включено. Главное новшество новой версии заключается в том, что теперь не обязательно, чтобы смартфон был включен, теперь вы сможете найти свой телефон даже в выключенном состоянии.

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Как работает эта новая функция? Google объясняет, что для поиска выключенного мобильного устройства необходимо создать совместную сеть между устройствами Android, поэтому сегодня была представлена именно сеть Find My Device Network, которая будет работать так, чтобы Find My Device работала даже с выключенными мобильными устройствами.

Теперь вы сможете найти свой телефон Android, даже если он выключен, благодаря функции Find My Device Network

Хотя Google опоздала на несколько лет, она наконец-то смогла создать свою сеть, призванную облегчить пользователям поиск своих устройств. Мы видели, что у компании из Маунтин-Вью не все получалось с запуском этой сети определения местоположения устройств, поскольку ей пришлось ждать, пока Apple внедрит защиту от слежки.

Эта сеть, которая уже развернута, но не в глобальном масштабе, будет использовать все устройства Android в качестве маячков-локаторов. Проще говоря, это приложение, аналогичное AirTag от Apple. Теперь любой телефон на базе Android будет служить точкой определения местоположения.

Однако все это делается анонимно и без какой-либо слежки. Благодаря этой функции пользователи не узнают о своем местоположении. Магия заключается в том, что теперь не нужно, чтобы мобильный телефон был включен или имел подключение к интернету, так как определение местоположения будет осуществляться через Bluetooth.

Все мобильные телефоны с операционной системой Android 9 или выше будут передавать информацию в эту сеть определения местоположения, что более чем достаточно для получения информации о любом потерянном устройстве. Эта новая сеть значительно улучшит поиск потерянных устройств.





Кроме того, в приложение Find My Device были интегрированы новые функции, например визуальная карта, которая показывает, насколько близко находится устройство, чтобы можно было определить его местоположение и тем самым значительно облегчить поиск. Также будут даны инструкции, если эти предметы находятся рядом со смарт-устройствами.

Решение Google идеально, хотя не все устройства Android будут совместимы с ним, и это связано с необходимостью использования специального оборудования: резервного питания. Этот небольшой элемент сможет питать только Bluetooth-соединение, что позволит находить устройство через эту поисковую сеть.

Google сообщила, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro первыми получат эту новую функцию, которая работает вместе с сетью определения местоположения, хотя эта система доступна только в США и Канаде. Ожидается, что в ближайшие месяцы она появится и в остальных странах, а после прохождения тестов состоится глобальный запуск.