Плата за использование Windows 10 с 2025 года станет реальностью для многих компаний, и вот какие цены рассматривает Microsoft.

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 с 2025 года, хотя эта дата не означает смерть операционной системы. У Remond другие планы на Windows 10, и в 2025 году этой версии операционной системы исполнится 10 лет, что позволило ей распространиться как лесной пожар как на рабочих, так и на персональных компьютерах.

реклама

Такая ситуация делает переход от Windows 10 сложным и невыполнимым, а также ставит Microsoft в доминирующее положение, чем компания и воспользуется. Remond хочет, чтобы с 2025 года использование Windows 10 было платным, и это первый случай, когда компания позволит частным пользователям платить за расширенную поддержку.

Однако окончательные цены для пользователей пока неизвестны. Microsoft только опубликовала в своем официальном блоге, сколько компаниям придется заплатить за продолжение использования Windows 10 или, точнее, за продление поддержки обновлений безопасности через ESU или Extended Security Update.

Microsoft дала понять: с 2025 года за использование Windows 10 придется платить

Предприятиям, которые хотят оставаться в безопасности при использовании Windows 10, придется заплатить 61 доллар за устройство в течение первого года. Однако это не окончательная цена. С течением времени цена будет расти. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть:

Второй год: стоимость удваивается до 122 долларов.

стоимость удваивается до 122 долларов. Третий год: стоимость увеличивается еще больше - до 244 долларов.

Итого, 427 долларов за три года поддержки. Это будет конечной точкой для тех, кто решит продолжить работу с Windows 10. Подчеркнем, что это цены для предприятий, Microsoft пока не предоставила данные для пользователей персональных компьютеров.

Очевидно, что Microsoft стремится к тому, чтобы предприятия перешли на Windows 11, но это не так просто, как кажется, и может стать проблемой для огромного числа предприятий со значительным количеством ПК.

Пользователям компьютеров с Windows 10 лучше перейти на новую версию, если они соответствуют требованиям Windows 11. Новая версия операционной системы Microsoft обладает огромным количеством преимуществ и улучшений безопасности.

Осталось только дождаться, когда редмондская компания объявит цены для индивидуальных пользователей, и посмотреть, будут ли они близки к ценам для бизнес-сектора или окажутся ниже, чем ожидалось.