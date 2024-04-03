Redmi не будет запускать свой собственный электромобиль пока что, так как приоритетом является производство первого автомобиля Xiaomi

Запуск автомобилей Xiaomi в Китае оказался успешным. Стратегия честного ценообразования, которую Xiaomi использовала в мобильных телефонах, сработала и в автомобилях: цена действительно низкая по сравнению с основными конкурентами из Tesla и Porsche.

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С таким успехом, неудивительно, что Xiaomi уже думает о будущем. Возможность появления второго автомобиля Xiaomi в дополнение к Xiaomi SU7 вполне реальна, и если верить слухам, он может быть запущен уже в этом году. Цель - предложить различные модели для каждого типа водителей и для каждого ценового диапазона.

Другими словами, буквально то же самое, что Xiaomi сделала в области смартфонов, выпустив более дешевые устройства, чем у конкурентов, и огромное количество моделей, каждая из которых предназначена для разных типов пользователей с разными предпочтениями. И это подводит нас к очевидному вопросу: будет ли Xiaomi следовать стратегии создания нескольких разных брендов?

Автомобиль Redmi

По сути, речь идет о том, что остальные бренды Xiaomi тоже обзаведутся собственным автомобилем, и первым будет Redmi, бюджетный бренд Xiaomi, который сейчас находится в процессе серьезной модификации с выходом нового Redmi Turbo. Новым генеральным директором Redmi стал Томас Ванг, о чем в минувшие выходные объявил президент Xiaomi Лу Вейбинг. Одним из первых вопросов, на который пришлось ответить Вангу, был вопрос о том, будет ли у Redmi собственный автомобиль.

Ответ Томаса Ванга можно интерпретировать по-разному. Новый руководитель Redmi заявил, что "пока" нет планов по созданию автомобиля Redmi. Этот акцент на том, что "пока" - не время думать о собственном автомобиле, говорит о многом и указывает на то, что в далеком будущем могут быть планы, которые пока не могут быть реализованы.

В прямом эфире, где его представили как нового главу Redmi, Томас Ванг дал понять, что дело не в отсутствии интереса, а в производственных мощностях. Ванг напомнил, что производственная линия Xiaomi все еще не справляется с высоким спросом, и отметил, что пекинская фабрика "вот-вот взорвется" из-за высоких темпов.

В этих условиях, а также с учетом возможного выпуска второй модели, которая еще больше нагрузит производственную линию, Redmi считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы начать работать над собственным электромобилем. Однако важно подчеркнуть, что Ванг не отрицал эту возможность, поэтому не исключено, что в будущем ситуация может измениться.

Если Redmi выпустит собственный автомобиль, то это будет не совсем удивительно, если она пойдет по стопам мобильных устройств. Ожидается, что первой моделью станет более дешевый Redmi SU7, из которого уберут более премиальные элементы и который будет не таким технологичным, как Xiaomi SU7.

И в этом нет ничего необычного для автомобильной промышленности, ведь многие производители выпускают бюджетные бренды, основываясь на своих моделях. Например, у Renault есть Dacia, а некоторые более популярные бренды, такие как Skoda, начинали именно с таких моделей.