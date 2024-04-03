Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Глава Redmi рассказал, что у компании пока нет планов по созданию автомобиля «Redmi»
Redmi не будет запускать свой собственный электромобиль пока что, так как приоритетом является производство первого автомобиля Xiaomi

реклама

Запуск автомобилей Xiaomi в Китае оказался успешным. Стратегия честного ценообразования, которую Xiaomi использовала в мобильных телефонах, сработала и в автомобилях: цена действительно низкая по сравнению с основными конкурентами из Tesla и Porsche.

реклама

С таким успехом, неудивительно, что Xiaomi уже думает о будущем. Возможность появления второго автомобиля Xiaomi в дополнение к Xiaomi SU7 вполне реальна, и если верить слухам, он может быть запущен уже в этом году. Цель - предложить различные модели для каждого типа водителей и для каждого ценового диапазона.

Другими словами, буквально то же самое, что Xiaomi сделала в области смартфонов, выпустив более дешевые устройства, чем у конкурентов, и огромное количество моделей, каждая из которых предназначена для разных типов пользователей с разными предпочтениями. И это подводит нас к очевидному вопросу: будет ли Xiaomi следовать стратегии создания нескольких разных брендов?

Автомобиль Redmi

По сути, речь идет о том, что остальные бренды Xiaomi тоже обзаведутся собственным автомобилем, и первым будет Redmi, бюджетный бренд Xiaomi, который сейчас находится в процессе серьезной модификации с выходом нового Redmi Turbo. Новым генеральным директором Redmi стал Томас Ванг, о чем в минувшие выходные объявил президент Xiaomi Лу Вейбинг. Одним из первых вопросов, на который пришлось ответить Вангу, был вопрос о том, будет ли у Redmi собственный автомобиль.

Ответ Томаса Ванга можно интерпретировать по-разному. Новый руководитель Redmi заявил, что "пока" нет планов по созданию автомобиля Redmi. Этот акцент на том, что "пока" - не время думать о собственном автомобиле, говорит о многом и указывает на то, что в далеком будущем могут быть планы, которые пока не могут быть реализованы.

В прямом эфире, где его представили как нового главу Redmi, Томас Ванг дал понять, что дело не в отсутствии интереса, а в производственных мощностях. Ванг напомнил, что производственная линия Xiaomi все еще не справляется с высоким спросом, и отметил, что пекинская фабрика "вот-вот взорвется" из-за высоких темпов.

В этих условиях, а также с учетом возможного выпуска второй модели, которая еще больше нагрузит производственную линию, Redmi считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы начать работать над собственным электромобилем. Однако важно подчеркнуть, что Ванг не отрицал эту возможность, поэтому не исключено, что в будущем ситуация может измениться.

Если Redmi выпустит собственный автомобиль, то это будет не совсем удивительно, если она пойдет по стопам мобильных устройств. Ожидается, что первой моделью станет более дешевый Redmi SU7, из которого уберут более премиальные элементы и который будет не таким технологичным, как Xiaomi SU7.

И в этом нет ничего необычного для автомобильной промышленности, ведь многие производители выпускают бюджетные бренды, основываясь на своих моделях. Например, у Renault есть Dacia, а некоторые более популярные бренды, такие как Skoda, начинали именно с таких моделей.

#xiaomi #redmi #авто
+
Написать комментарий (0)
Первые тесты от Dongchendi показывают реальное время автономной работы Xiaomi SU7
Xiaomi утраивает объёмы производства своего электромобиля из-за большого спроса
На Geekbench появилась информация о Redmi Turbo 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
16
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
22
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
5
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
3
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
11
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
3
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
10
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
Джонсон: Установка модулей УМПК на бомбы ФАБ-3000 поможет разрушить мосты через Днепр
+
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+
Представлен самый маленький смартфон - Nothing Phone (2a) micro
1
Как видят мир животные вокруг нас, и для чего обычной креветке нужно самое сложное зрение на планете
1

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
115
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
303
Как правильно проверять батарейки мультиметром
28
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
104
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
37
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
20

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
04:40
Окупиться как? впустую потратил деньги, не потянула игру продал купил новую, та не потянула, продал купил новую и так по кругу...
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Сергей Николенко
04:39
7600х норм проц, 30-35 под воздухом и градусов 60 в нагрузке. На синтетике может и 90 но он рассчитан на 95))
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Антон Филимонов
04:20
у НИХ ЭТО У КОГО.?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Антон Филимонов
04:19
конфиги у всех одинаковые, но вот именно кс глючная (там если что сами организаторы признали сбой в драйвере 4080)
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Антон Филимонов
04:16
Не знаю там у вас в секте, а у нормальных людей возникают вопросы, почему драйвер видеокарты не может корректно вписать сам изображение в дисплей ТВ, зачем в драйвере ограничен цветовой диапазон, при ...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Антон Филимонов
04:10
580 небыло))) когда они были актуальны у меня была 1070. Отсутствие лучей на 580...смешно, на 10 серии их тоже не было "внезапно"). хОтя до 1070 была вроде 7950...проблем не помню. Точно таких, как оп...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Антон Филимонов
04:02
ну не знаю как там несколько тысяч, моя 7900хт стоила 76к когда я покупал, сравнимая с ней типа 4070ти стоила в ушлепской версии 82-83тыс, нормальные версии от 85к... Чет как-то 9-10к не пару тыс разн...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Антон Филимонов
03:53
Т.е. чтоб нормально пользоваться картой, я там должен наковырять в дровах? прикалываешься? зачем мне все это, если в АМд дровах все просто и все настроено изначально?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Kasyan
03:52
Заголовок: 9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году! Итог: Ryzen 5 3600, Core i3-13100F, Core i5-12400F, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X...
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Антон Филимонов
03:50
Ой,тест поглядел. И в конце: мы можем порекомдовать к покупке данный проц как более универсальный игровой, т.к. в нагрузке проц не дотягивает до 100Вт потребления... сколько там 13700/13900 и 14 серия...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем