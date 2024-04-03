Запуск Redmi Turbo 3 ожидается в ближайшее время.

Xiaomi продолжает готовить свои грядущие новинки, и все указывает на то, что следующей дебютирует модель Redmi Turbo 3. Устройство, которое вот-вот будет представлено и только что появилось на Geekbench, чтобы раскрыть некоторые характеристики.

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Redmi Turbo 3 прошел этот тест производительности, набрав 1981 балл в одноядерных тестах и 5526 баллов в многоядерных. При этом прохождение через Geekbench подтверждает часть его технических характеристик.

Начнем с того, что Redmi Turbo 3, скорее всего, не покинет Китай. Будьте уверены, что, как это уже случалось в прошлом, компания проведет глобальный запуск, переименовав этот телефон. Так что в России он, скорее всего, появится под названием POCO F6.

С помощью Geekbench мы можем узнать о некоторых аппаратных характеристиках, которые он будет иметь. Например, архитектура процессора - основное ядро (с частотой 3,01 ГГц), четыре производительных ядра (на 2,8 ГГц), три эффективных ядра (на 2,02 ГГц) и графический процессор Adreno 735 подтверждает, что в нем будет установлен Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, высококлассная SoC, и что к ней будет прилагаться не менее 16 ГБ оперативной памяти, а это означает невероятную производительность.

Возможно, есть и другие варианты с меньшим объемом оперативной памяти, но, скорее всего, он будет начинаться с 8 ГБ, так что этот Redmi Turbo 3 или POCO F6 выглядит многообещающе.

Кроме того, в предыдущих новостях просочилась и другая информация, например, что у него будет аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Разве этого не достаточно? Тогда вам стоит знать, что Redmi Turbo 3 или POCO F6, будет оснащен OLED-экраном с разрешением 1,5K, гарантирующим наилучшее качество изображения.

Что касается возможной даты запуска Redmi Turbo 3, то все указывает на то, что он будет представлен в конце апреля в Китае. Позже, возможно, в мае или июне, он выйдет на мировой рынок под названием POCO F6.

Однако пока Xiaomi не подтвердит данную информацию, это всего лишь предположения. Поэтому нам придется набраться терпения, пока мы не узнаем все подробности о Redmi Turbo 3 и его возможном выходе на мировой рынок под названием POCO F6.