Новая технология ученых из Aston University для передачи данных

Представьте себе мир, в котором загрузка фильма высокой четкости занимает считанные секунды, а онлайн-игры идут без каких-либо задержек. Команда ученых из Астонского университета собирается сделать это реальностью благодаря новой технологии, которая позволяет ускорить интернет в 4,5 миллиона раз по сравнению с обычным домашним подключением.

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Используя новую технику команда смогла передавать данные со скоростью 301 терабит в секунду. Это эквивалентно одновременной передаче 9 000 фильмов в формате HD.

Это достижение очень важно, так как в нем используется стандартное оптическое волокно, такое же как в наших домах и квартирах. Это означает, что технология может быть развернута относительно легко, без необходимости строительства новой инфраструктуры.

"Это революционный момент для интернета", — говорит профессор Владек Форисяк, руководитель группы. "Наша технология способна изменить то, как мы используем интернет, открывая новые возможности для общения, образования и бизнеса".

Конечно, предстоит еще много работы, прежде чем мы сможем наслаждаться интернетом, работающим в 4,5 миллиона раз быстрее. Технология все еще находится на ранних стадиях разработки, и пройдут годы, прежде чем она станет общедоступной. Но вот что можно сказать с уверенностью: в будущем интернет будет гораздо быстрее.

Вот некоторые из потенциальных возможностей применения более быстрого интернета

Виртуальная и дополненная реальность: погружение в VR и AR без задержек.

Телемедицина.

Образование.

Искусственный интеллект.

Бизнес.

Это может показаться научной фантастикой, но это реальность, которая становится все ближе. Благодаря команде Астонского университета будущее интернета стало ярче (и быстрее), чем когда-либо.

Как вы думаете, важно ли нам иметь в 4,5 миллиона раз более быстрый интернет? Что вы думаете о том, как мы могли бы его использовать? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Одно можно сказать с полной уверенностью: ускорение интернета в 4,5 миллиона раз - это революционная технология, которая способна изменить то, как мы живем, работаем и учимся. Будущее уже наступило, и оно быстрее, чем когда-либо.