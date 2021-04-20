На Aliexpress подорожали некоторые популярные процессоры и матплаты
Зашел на Aliexpress сегодня и очень удивился ценам. В кои-то веки, только что, крайне вовремя сумел сделать апгрейд, повысивший производительность в 2 раза - пересел с i7 2600k на E5 2673v3. Примерно с 14 апреля резко подорожали процессоры на этом сокете.
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Купил за 5700 руб, сейчас он же в рублях стоит 10200. Материнские платы также поднялись в цене.
Совсем недавно Huananzhi x99-tf можно было урвать за 8300 руб. (целесообразность покупки именно ее сейчас не обсуждаю), сейчас она в этом же магазине стоит 9100 руб.
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Популярный, но дорогой, 2678v3, в начале месяца можно было купить от 7000 руб., сейчас такой стоит с бесплатной доставкой от 11400 руб.
Пока остается только гадать что случилось, т.к. официальных комментариев от Aliexpress пока не было.
В сети ходят слухи, что подорожание связано со сложившимся дефицитом процессоров на этот сокет.
Есть мнение напротив, что это как то связано с официальным Aliexpress и Alibaba - в конце декабря прошлого года китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba и в итоге оштрафовали на $2,8 млрд.
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Третий вариант - это технический сбой, как многие решили. Но вряд ли, т.к. прошло довольно много времени уже, могли бы исправить.
В любом случае, эра недорогих сборок именно на 2011-3, похоже, подошла к концу - с такими ценами проще собрать что-то на Ryzen.
ЗЫ. Мутанты пока по тем же ценам, посмотрим, надолго ли.
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