Компания практически выполнила план по заказам новой модели еще до официального старта продаж

В марте этого года VW наконец-то представил серийную модель ID. BUZZ – новую версию знаменитого микроавтобуса, выпущенного в виде электрического фургона с элементами старой классики.

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Оригинальный фургон VW был невероятно популярным из-за своей универсальности, благодаря которой владельцы могли переоборудовать внутренность фургона по своему желанию.

Тех. характеристики:

Мощность: 201 л.с. (150 кВт);

Крутящий момент: 310 Н*м;

Запас хода: 320 км;

Объём аккумуляторной батареи: 82 кВт*ч;

Стоимость: 57,115 ф. стерл. (4,026 млн р. по состоянию на 22.08.2022).

Конфигурация: ID.BUZZ (пятиместная версия) и ID.BUZZ Cargo (версия с трехместным передним сиденьем).

Высокая цена на автомобиль не стала препятствием для покупателей, раз VW уже получил более 10 000 заказов в странах Европы.

Больше всего электрофургонов заказали в Норвегии – почти 3400 шт. Следом идет Германия с общим числом заказов на 2500 шт. В Нидерландах и Бельгии заказали 1100 и 1000 шт. соответственно

Ларс Краузе, руководитель отдела продаж VW Commercial Vehicle:

10 000 заказов при условии, что машина еще не поступила ни к дилерам, ни тем более к прямым покупателям. Я очень рад, что ID Buzz и ID Buzz Cargo уже так хорошо себя показали. И это до старта продаж.

Руководитель также отметил, что продажи еще не начались в Великобритании и Франции, где электрический фургон также может оказаться популярным.

10 000 оформленных заказов означают, что ID Buzz будет распродан еще за год до первых поставок потребителям, поскольку компания планирует произвести всего 15 000 автомобилей в 2022 году.

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2023 году VW планирует выпустить 60 000 электрических фургонов, а с выходом на североамериканский рынок – увеличить производство до 130 000 ед. в год.