Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Lite_News За пост начислено вознаграждение
К 2024 году станут доступными 134 моделей электромобилей – вдвое больше, чем сегодня
Однако, эти цифры включают в себя разные комплектации одной и той же машины. Например, Tesla Model 3 в комплектации Base, Long Range и Performance считаются разными моделями.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

реклама

Новая волна EV

В течение следующие двух лет поклонники электротранспорта в США будут иметь больше вариантов для выбора новой машины. Ожидается, что к 2024 году станут доступными 134 моделей EV – вдвое больше, чем на сегодняшний день.

*Цифры включают в себя разные комплектации одной и той же машины. Например, Tesla Model 3 в комплектации Base, Long Range и Performance считаются разными моделями.

Волна новых моделей электрических машин в основном поддерживается благодаря крупным автоконцернам, многие из которых впервые выходят на рынок электротранспорта. Появление новых моделей EV, с одной стороны, хорошо для потребителей, а с другой стороны, плохо для лидера отрасли – компании Tesla.

Рост числа моделей EV совпадает с ростом интереса к электротранспорту. Согласно недавнему исследованию компании Morning Consult, в ближайшее десятилетие следующим автомобилем большинства взрослых американцев (51%) будет электромобиль. Среди миллениалов таких людей больше – почти 70 %

Не только седаны

Владельцы пикапов тоже смогут поменять свои бензиновые или дизельные модели на электрические. Компании Ford, Chevrolet и GM готовятся к выходу на рынок внедорожников с электрическими моделями.

Модели включают недавно анонсированный Chevrolet Silverado EV, который должен появиться вскоре после электрических пикапов F-150 Lightning и Rivian R1T. GM также дразнит своим грядущим электромобилем Hummer EV, который обещает колоссальную мощность в 1000 лошадиных сил.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Пикапы и внедорожники обычно приносят автопроизводителям более высокую маржу, поэтому следующая волна моделей электромобилей — это возможность, которую они не захотят упустить.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #электротранспорт #ev
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Канадская Capsolar разработала гибкие фотоэлектрические элементы для низкоскоростных электромобилей
Власти Калифорнии требуют от Tesla убрать из рекламы электромобилей слово «автопилот»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
15
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
11
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
43
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
6
Инсайдеры фиксируют резкое снижение цен на видеокарты в США – GeForce RTX 3090 на Newegg от 63 500р
19
Microsoft анонсировала новые функции в Game Pass
+
Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
6
GeForce RTX 3090 Ti уже можно купить за 1149 долларов
12
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
137
Французский физик в шутку выдал фото колбасы за снимок телескопа «Джеймс Уэбб»
19
EVGA снижает цену на GeForce RTX 3090 Ti FTW3 на $1000
5
В Республике Беларусь признали экстремистскими два пака стикеров в Telegram
37
Процессор AMD Ryzen 5950E получит 12 ядер, а Ryzen 5900E — всего 10
2
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 получит прирост скорости кэш памяти более 50% по сравнению с Zen 3
33
Core i9-13900K достигает небывалых высот в Geekbench 5 — Ryzen 9 5950X далеко позади
34
Corsair рассказала о снижении выручки и чистых убытках в $59 000 000
1
Microsoft изменит диалоговое окно выключения системы в Windows 11
9
Wylsacom заявил, что пиратский контент - это "негигиенично"
27
Вся актуальная информация о видеокартах RTX 4000 и RX 7000 в двух таблицах
7
Panasonic и Nikon по примеру конкурентов отказываются от выпуска недорогих цифровых камер
6

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
222
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
+
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
148
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
190
Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ
19

Сейчас обсуждают

IRanPast
22:36
"В зоне особого внимания", "Караван смерти"... неужели не смотрел?
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Dce
22:34
Тоже хотел об этом написать, да лень было... 3.14дарасам из АНБ совершенно пох, кто на чём сидит, и как себя пяткой в грудь колотит на тему "мои данные - мои данные".
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
Rey.B.
22:29
И кого назвать? Караченцева? Актёр он конечно замечательный. Но боевики с ним, полная халтура. Это не его вина, на чёткую отработку деталей, тогда тратить деньги государство не хотело. Хотя дорогие фи...
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Андрей Симонов
22:29
Ну да укра-нацистам тотальный писец! да и всей европе тож в итоге спустя время писец, будут править масульмане там, америка колониальная распадется на государства, в будущем как государство ее не буде...
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
Александр Александров
22:28
преклонитесь смертные
Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
IRanPast
22:28
Какие Ален де Лон, Чак Норис, Рэмбо...? Не стыдно? Ты хоть бы одного советского актёра назвал. Фильмов советских то достаточно с каскадёрами.
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Rey.B.
22:27
Вот у этой наверное. Совсем путается чел. Прям байден какой-то!
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Камиль Гилязов
22:27
Если линус, то убунту
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
ptlrkptt
22:27
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Rey.B.
22:25
Ну вот Вам и водянка... Для новых порцов по 500 Вт. жору.
Блогер превратил бачок унитаза в полнофункциональный геймерский ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем