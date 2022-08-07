Однако, эти цифры включают в себя разные комплектации одной и той же машины. Например, Tesla Model 3 в комплектации Base, Long Range и Performance считаются разными моделями.

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Новая волна EV

В течение следующие двух лет поклонники электротранспорта в США будут иметь больше вариантов для выбора новой машины. Ожидается, что к 2024 году станут доступными 134 моделей EV – вдвое больше, чем на сегодняшний день.

*Цифры включают в себя разные комплектации одной и той же машины. Например, Tesla Model 3 в комплектации Base, Long Range и Performance считаются разными моделями.

Волна новых моделей электрических машин в основном поддерживается благодаря крупным автоконцернам, многие из которых впервые выходят на рынок электротранспорта. Появление новых моделей EV, с одной стороны, хорошо для потребителей, а с другой стороны, плохо для лидера отрасли – компании Tesla.

Рост числа моделей EV совпадает с ростом интереса к электротранспорту. Согласно недавнему исследованию компании Morning Consult, в ближайшее десятилетие следующим автомобилем большинства взрослых американцев (51%) будет электромобиль. Среди миллениалов таких людей больше – почти 70 %

Не только седаны

Владельцы пикапов тоже смогут поменять свои бензиновые или дизельные модели на электрические. Компании Ford, Chevrolet и GM готовятся к выходу на рынок внедорожников с электрическими моделями.

Модели включают недавно анонсированный Chevrolet Silverado EV, который должен появиться вскоре после электрических пикапов F-150 Lightning и Rivian R1T. GM также дразнит своим грядущим электромобилем Hummer EV, который обещает колоссальную мощность в 1000 лошадиных сил.

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Пикапы и внедорожники обычно приносят автопроизводителям более высокую маржу, поэтому следующая волна моделей электромобилей — это возможность, которую они не захотят упустить.