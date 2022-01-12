Стартовая цена Galaxy S22 Ultra будет 1299 долларов, на 200 долларов дороже, чем у iPhone 13 Pro Max

Уже скоро должны представить новые модели линейки Samsung Galaxy S, характеристики которых уже доступны в сети. Galagy S22 и S22 Plus будут иметь по 8 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти, как и у их предшественников. А так же базовая версия Samsung Galaxy S22 Ultra получит 12 Гб ОЗУ и 256 Гб флеш-памяти. Вероятней всего будут и версии с увеличенным количеством флеш-памяти. А так же смартфоны получат поддержку 5G и флагманский процессор собственного производства Samsung, а для рынка США процессор от SnapDragon.

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Самое интересное, что у новых моделей большинство характеристик не будут отличаться от предшественников, но Samsung установит их стоимость выше, чем у смартфонов главного конкурента в лице Apple. Так за Galaxy S22 будут просить 899 долларов, за S22 Plus - 1099 долларов, а самая навороченная модель со стилусом Galaxy S22 Ultra обойдётся в 1299 долларов.





Можно предположить, что Apple не будет повышать стоимость грядущих моделей iPhone 14, по сравнению с моделями iPhone 13. Это значит, что Galaxy S22 и S22 Plus будут дороже, чем iPhone 14 и 14 Pro на 100 долларов. А так же Samsung Galaxy S22 Ultra будет дороже, чем iPhone 14 Pro Max на 200 долларов, вероятней всего из-за стилуса.





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Как вы думаете, проиграла ли компания Samsung ценовую войну у Apple, и как отразится повышение цен на будущие флагманские смартфоны? Жду отклика в комментариях.