Apple не стала удалять приложения с поддельными отзывами

Всем известно, что компания Apple главным образом позиционирует свои сервисы как удобные и безопасные, но безопасность некоторых из них порой вызывает вопросы. В одном из таких сервисов, а именно в App Store обнаружили приложения, подразумевающие мошенничество с поддельными отзывами. Напомним, что App Store является единственным источником приложений для устройств Apple.

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В недавнем отчёте от Apple отмечается, что с 2008 года разработчики продали цифровых товаров и услуг на сумму более 260 миллиардов долларов, а только в прошлом году — на сумму более 60 миллиардов долларов. Несмотря на то, что App Store - единственный безопасный источник приложений, он не защищён от мошенничества, как это происходит в Google Play.





Казалось бы, что модерация App Store, которая очень хорошо справляется со своей задачей, не будет допускать приложения с накрученными отзывами, но таких приложений хватает и в App Store. Одним из таких приложений является программа под названием «AmpME — Speaker & Music Sync», которая обещает улучшить звучание вашей музыки, «синхронизируя ее со всеми телефонами ваших друзей, динамиками Bluetooth, настольными компьютерами и ноутбуками БЕСПЛАТНО». Приложение имеет довольно внушительный рейтинг в 4.3 балла из 5 и более 54 000 отзывов, но не всё так гладко. Ниже на картинке вы можете видеть график, с высокими пиками положительных отзывов и продолжительным периодом с отрицательными отзывами.

Начнём с того, что у приложения довольно большое количество поддельных отзывов, а описание не соответствует действительности. Чтобы получить доступ к ключевым функциям, вам придётся оформить подписку, которая будет взимать 899 рублей или 10 долларов каждую неделю с автопродлением. Такую подписку легко оформить, но сложно отключить, хотя и при подключении нас будут уверять, что подписку легко можно отключить в любой момент. А так же качество предоставляемых услуг является сомнительным за такую цену.





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Как сообщает источник, такие приложения приносят миллионы долларов своим разработчикам, но несмотря на большое количество поддельных отзывов они будут оставаться в App Store и делиться доходом с Apple.