Посетители смогут слушать участников через браузер

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Соцсеть получила свою известность в начале 2021 года благодаря Илону Маску, тогда Clubhouse была доступна только для iOS. В мае того же года Clubhouse перебрался и на устройства с Android. Летом соцсеть получила спорное обновление, в котором доступ к платформе можно было получить и без приглашения.

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Clubhouse активно развивается, хоть и потерял значительную популярность. На данный момент в Clubhouse активно тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи смогут делиться ссылкой на комнату не только в Clubhouse, но и с пользователями других соцсетей, а те в свою очередь через браузер смогут прослушивать, что говорят участники комнаты. Правда в веб-версии Clubhouse гости смогут только слушать, что говорят в комнате.

Функция доступна только для посетителей из США. Да, к сожалению новая функция работает только в одной стране, но как сообщает источник, функция станет доступна и для пользователей других стран.

На пике популярности приложение Clubhouse скачивали до 8 миллионов пользователей в месяц, но уже в апреле этот показатель упал до 1 миллиона загрузок. Вряд ли сейчас Clubhouse поможет новое обновление так, как у конкурентов веб-версия появилась намного раньше, хотя компания сообщает, что в декабре их приложение скачали более 2,6 миллиона раза.

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Думаю, что Clubhouse стоило сохранить свою эксклюзивность для iOS. А как вы считаете, можете написать в комментариях.