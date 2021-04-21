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Вот и закончилась апрельская презентация от Apple, в которой было много, так сказать, сюрпризов. Неожиданных решений от Apple было немало, тот же тонкий iMac с процессором Apple M1, но больше всего хочется рассказать о iPad Pro, об этом супер-планшете, которому нет равных. Казалось бы, зачем, но Apple решила сделать упор именно на мощность iPad Pro, в котором будет установлен процессор M1.

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Также в 12,9-дюймовый iPad Pro будет установлен дисплей, который называется Liquid Retina XDR. Такой дисплей имеет пиковую яркость 1600 нит и отличную контрастность 1000000:1. 11-дюймовая версия iPad Pro будет отличаться более упрощённым дисплеем Liquid Retina без XDR. В максимальной комплектации эти iPad Pro могут похвастаться 16 Гб ОЗУ и 2 Тб постоянной флеш-памятью. Наконец-то к iPad можно будет подключать кабель Thunderbolt, которого явно не хватало в последних iPad.



Apple конечно старается, чтобы их планшет воспринимали как устройство для профессиональной работы, сейчас на iPad Pro можно будет даже видео в 6K разрешении монтировать с помощью Apple M1, но вот где использовать всю эту мощь? Эксперты отмечают, что работать (создавать видеоконтент, программировать и так далее) на iPad очень неэффективно, и полностью заменить MacBook не получается. Да и профессиональных программ для iPad намного меньше.

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Когда появятся новые iPad Pro в магазинах, на данный момент неизвестно. Цены для России начинаются от 77 990 рублей за 11-дюймовую версию и от 106 990 рублей за версию с 12,9-дюймовым дисплеем. Максимальная комплектация iPad Pro обойдётся в 219 990 рублей.