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Сегодня мы поговорим о FIFA 22, и как повлияет создание Суперлиги на игру от EA Sports. Аналитики авторитетного игрового портала IGN поделились инсайдом, что все клубы, которые войдут в Суперлигу, не появятся в FIFA 22. Причиной этого станет то, что большинство из них становилось частью симулятора от EA благодаря сотрудничеству с FIFA, но из-за конфликтной ситуации сотрудничество с командами из Суперлиги может быть расторгнуто.

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Если это случится, то EA Sports придётся договариваться с этими клубами индивидуально, что будет стоить очень больших денег. Более того в сети уже сейчас стали появляться петиции с требованиями исключить клубы, создающие Суперлигу, уже из текущих версий футбольных симуляторов. Таким образом фанаты футбольных симуляторов пытаются высказать свой протест против обрушения существующей футбольной системы.





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Не исключён вариант показательного удаления этих команд из EA, таким образом они попытаются скрыть проблематичность в переговорах и дополнительных вложениях, показав вместе с этим свою якобы твёрдую и решительную позицию. Тем временем инсайдеры стали распространять в сети информацию о том, что этим конфликтом попытаются воспользоваться в Konami, с целью заполучить лицензию на Суперлигу для себя и таким образом нанести сильнейший удар по FIFA 22.

Уже сейчас у Konami есть персональное соглашение с Ювентусом, Манчестер Юнайтед и Барселоной. Воспользоваться опытом переговоров с этими грандами - японские разработчики вполне могут и для получения остальных лицензий. Создатели PES никогда не жадничали, заключая персональные контракты с топ клубами.





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В общем, как мы видим, Суперлига может навсегда изменить не только соотношение сил в мировом футболе, но и ощутимо повлиять на футбольные симуляторы. На сегодняшний день в Суперлиге находятся 12 топ клубов из Англии, Испании и Италии, и с каждым годом число команд будет увеличиваться. Если EA Sports потеряет все лицензии на топ клубы, то не исключено, что футбольный симулятор FIFA потеряет свою популярность, а его место займёт PES.