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Обнаружена угроза безопасности учётной записи WhatsApp

Кто угодно может заблокировать вашу учётную запись.
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Обнаружена довольно простая, но очень опасная угроза безопасности пользователя WhatsApp. Только представьте, кто угодно может заблокировать вашу учётную запись и для этого не потребуется много времени или особых навыков, злоумышленнику понадобится только ваш номер.

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Система безопасности WhatsApp подразумевает сохранение ваших данных, но разработчики допустили ошибку. Чтобы заблокировать вашу учётную запись, злоумышленнику придётся скачать приложение WhatsApp, зайти в приложение и ввести ваш номер телефона, на который будет отправлено сообщение с кодом для подтверждения. Если несколько раз запросить сообщение с этим кодом, то WhatsApp из соображений безопасности увеличит время очередного запроса кода до 12 часов.

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Во время блокировки на 12 часов, злоумышленник пишет электронное письмо в техподдержку WhatsApp с сообщением, что якобы его телефон украли и запрашивает немедленную блокировку "своей" учётной записи. Как вы уже догадались, номер телефона жертвы будет заблокирован в WhatsApp без предоставления доказательств со стороны злоумышленника.

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Популярность WhatsApp стремительно падает, и очередные проблемы приложения могут вынудить сменить мессенджер на другой. Оперативное решение проблем с WhatsApp помогло бы компании сохранить рейтинги, но кажется данная угроза безопасности учётной записи пользователя остаётся не замеченной.

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