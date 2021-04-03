О патче 1.2 для Cyberpank и планах CD Project Red
Очевидно, что CD Project Red,выпустив недоработанную игру, совершила огромную ошибку . Cyberpunk 2077 должна была стать лучшей игрой этого и прошлого года, но что-то пошло не так. Виной всему конечно же является спешка, и теперь разработчикам приходится выпускать патчи, чтобы игроки не разочаровывались в приобретённом продукте. Недавно вышел очередной патч для Cyberpunk 2077, но и здесь разработчики CD Project Red не услышали овации.
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Патч 1.2 представляет собой исправление множества багов, вот например: убитые враги перестанут кричать и дёргаться, главный герой куда реже будет проваливаться под карту или застревать в текстурах, прохожие будут вести себя более естественно, а дождь перестанет пробивать потолки комнат, заливая всех обитателей. Это лишь малая часть изменений. Есть также улучшения графики. Картинка стала более детализированной, исправили баги с тенями и освещением. Список изменений патча 1.2 состоит из более 500 исправлений багов и прочих улучшений.
На первый взгляд патч 1.2 должен был повысить рейтинги Cyberpunk 2077, но этого не произошло. После обновления у игроков начались проблемы с просадками FPS и вылетами из игры. Порой игра и вовсе не загружалась, зависая при запуске на чёрном экране. Вот так оно и получается: масштабные изменения привели к новым проблемам, которые в очередной раз предстоит решать разработчикам CD Project Red.
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Кроме патча для Cyberpunk 2077 есть ещё и позитивные новости. Для игры планируется 10 бесплатных и 3 платных дополнения. Более того, CD Project Red представила инвесторам новый бизнес-план. Уже в 2022 году компания запустит разработку сразу несколько "трипл-эй" (ААА) игр. Компания посчитала, что такая стратегия более надёжная. Также CD Project Red отметила, что их маркетинговая компания будет проводиться незадолго до релиза самой игры.
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