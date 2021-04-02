В 2023 году выйдет новый безрамочный iPhone SE с 6,1-дюймовым экраном
iPhone с приставкой SE считается мощным и бюджетным смартфоном от Apple. Чтобы снизить цену, купертиновцам приходится использовать корпуса с устаревшим дизайном, так произошло с прошлогодним iPhone SE 2020. Фанаты ждали безрамочный iPhone, но в итоге получили бюджетный смартфон в корпусе iPhone 8. Нетрудно догадаться, что на такой шаг Apple пошла ради снижения стоимости устройства.
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С каждым годом безрамочная технология становится более доступной, и наверняка в следующем году мы получим безрамочный и мощный iPhone SE 2023. Появился первый инсайд по этому поводу у основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch - Росса Янга (Ross Young). Росс Янг заявляет, что будущий iPhone SE будет кардинально отличаться от нынешнего.
По словам Росса Янга, Apple работает над 6,1-дюймовым iPhone SE. Также iPhone SE 2023 года будет иметь безрамочный экран с отверстием для камеры, который популярен среди современных смартфонов.
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Конечно, отверстие для камеры на экране iPhone является маловероятным. Вряд ли Apple откажется от чёлки в будущем iPhone SE 2023, так как линейка SE является бюджетной, но с топовыми характеристиками, а переделывать корпус, экран, менять iOS будет затратно для компании.
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