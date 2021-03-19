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Ryzen 7 5700G протестирован в Cinebench и оказался чуть медленнее R9 5900X

Будущие процессоры серии Ryzen 5000G будут очень производительными
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Уже летом этого года компания AMD должна показать нам свои новые процессоры серии Ryzen 5000G. Инженерный образец одного из таких процессоров удалось получить пользователю, который поделился скриншотами тестов и характеристик Ryzen 7 5700G.

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Ryzen 7 5700G представляет собой процессор с восемью ядрами, которые работают на частоте 4,45 ГГц, имеют поддержку SMT и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Также сообщается, что владельцу получилось разогнать ядра процессора до 4,8 ГГц при весьма низком напряжении 1,4 В. После этого Ryzen 7 5700G был протестирован.

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В Cinebench R20 удалось добиться хороших результатов: в однопоточном режиме 589 баллов и в многопоточном 5893 баллов. Производительность процессора в однопоточном режиме можно сравнить с Ryzen 9 5900X, который в свою очередь набирает 628 баллов. Исходя из этого можно сказать, что Ryzen 7 5700G в разгоне будет демонстрировать крайне высокую производительность.

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После данной новости в интернете началось обсуждение о том, будут ли доступны эти процессоры в рознице. Напомним, что процессоры прошлого поколения предназначались только для производителей ПК, хотя в итоге они всё-таки попали в свободную продажу. Отметим, что пользователи не отказались бы от покупки таких процессоров, ведь конкурентов им практически нет, а решения от Intel будут проигрывать по производительности в работе.

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