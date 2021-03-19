Ryzen 7 5700G протестирован в Cinebench и оказался чуть медленнее R9 5900X
Уже летом этого года компания AMD должна показать нам свои новые процессоры серии Ryzen 5000G. Инженерный образец одного из таких процессоров удалось получить пользователю, который поделился скриншотами тестов и характеристик Ryzen 7 5700G.
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Ryzen 7 5700G представляет собой процессор с восемью ядрами, которые работают на частоте 4,45 ГГц, имеют поддержку SMT и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Также сообщается, что владельцу получилось разогнать ядра процессора до 4,8 ГГц при весьма низком напряжении 1,4 В. После этого Ryzen 7 5700G был протестирован.
В Cinebench R20 удалось добиться хороших результатов: в однопоточном режиме 589 баллов и в многопоточном 5893 баллов. Производительность процессора в однопоточном режиме можно сравнить с Ryzen 9 5900X, который в свою очередь набирает 628 баллов. Исходя из этого можно сказать, что Ryzen 7 5700G в разгоне будет демонстрировать крайне высокую производительность.
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После данной новости в интернете началось обсуждение о том, будут ли доступны эти процессоры в рознице. Напомним, что процессоры прошлого поколения предназначались только для производителей ПК, хотя в итоге они всё-таки попали в свободную продажу. Отметим, что пользователи не отказались бы от покупки таких процессоров, ведь конкурентов им практически нет, а решения от Intel будут проигрывать по производительности в работе.
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