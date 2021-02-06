В новой версии Windows 10 удалят старый браузер Microsoft
В этом году руководство Microsoft планирует всё-таки удалить свой устаревший браузер Microsoft Edge Legacy из системы, а вместо него пользователей будет ждать новая версия этого браузера. Обновление браузеров планируется в апреле этого года.
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Windows был известен своим очень медленным браузером Internet Explorer. Думаю многие помнят его. Браузер IE в Windows нужен был только для того, чтобы скачать другой браузер, который уж точно будет быстрее. Это был не самый лучший эпизод в истории Windows, но компания наконец-то прислушалась к своим пользователям, и сегодня нам доступен Microsoft Edge, который основан на движке Chromium.
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На официальном сайте Microsoft сообщили, что компания приостановит поддержку старого браузера Edge Legacy 9 марта 2021 года. Вместо него, как мы уже говорили, компания планирует установить новый браузер Microsoft Edge. Замена браузеров в Windows 10 произойдёт в обновлении 13 апреля 2021 года.
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Похоже Microsoft решила сосредоточиться на своём новом браузере, который вполне годится для сёрфинга в интернете, а его быстродействие можно сравнить с браузером Chrome.
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