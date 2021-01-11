Playstation 5 в Эльдорадо раскупили за час
PlayStation 5 ожидаемо стала дефицитом во многих странах мира. Желающих приобрести новую консоль оказалось настолько много, что глава PlayStation Джим Райан (Jim Ryan) описал эту ситуацию словами: "Всё распродано, абсолютно всё распродано". Sony обещали новый завоз к новому году, но и этого кажется оказалось мало.
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Сегодня днём российский интернет-магазин "Эльдорадо" выставил на продажу новую партию PlayStation 5 за весьма привлекательную цену. Заказать консоль можно было только через онлайн-оплату и вскоре все новые PlayStation 5 были проданы.
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Обычную PlayStation 5 можно было купить за 46 990 рублей, а версия без дисковода (Digital Edition) продавалась за 37 990 рублей. Само собой, стать обладателем PlayStation 5 за такие цены захотелось многим, и спустя час абсолютно все консоли были распроданы.
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Можно сказать, что Sony не справляется с ажиотажным спросом на их новую консоль. Тем временем их конкурент в лице Microsoft, у которого больше возможностей, пользуется этим и предлагает свои новые консоли. Xbox Series X и Series S всегда найдутся в магазинах в отличие от PlayStation 5. Из-за этого желающие попробовать Next Gen будут покупать более доступную Xbox Series X.
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