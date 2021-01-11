Пользователи Windows 7 не хотят платить за обновление до Windows 10
Windows 7 до сих пор продолжают пользоваться на миллионах компьютеров во всём мире. Поддержку этой операционной системы Microsoft прекратила в январе прошлого года, но как выяснилось, люди не торопятся переходить (обновляться) на более продвинутую версию Windows. Причины такой позиции выяснил британский журнал "Which?".
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В данный момент на более 13% всех компьютеров в мире установлена устаревшая ОС Windows 7, а это значит, что каждый десятый пользователь компьютера предпочёл Windows 7. Если говорить только о пользователях Windows, то 18,03% компьютеров работают на Windows 7. Общее число пользователей Windows 7 на данный момент около 200 миллионов.
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Проведя опрос пользователей Windows 7, выяснилось, что самой распространённой (30%) причиной отказа от Windows 10 является нежелание платить за обновление до новой версии ОС. Ещё 22% пользователей утверждают, что Windows 7 для них проще в использовании. А у 16% устаревшие устройства, которые не поддерживают Windows 10.
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Как мы видим, большинство пользователей Windows 7 не могут обновиться до новой версии из-за высокой цены, выставленной Microsoft. На официальном сайте Microsoft можно приобрести домашнюю версию Windows 10 за 199$, и это самая дешёвая версия.
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