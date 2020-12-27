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Биткоин — криптовалюта, которая быстро стала популярной среди людей и положила основу майнинга. Некоторые даже стали им пользоваться, как способом оплаты за различные услуги в сети. Но важно отметить, что эта валюта довольно-таки не стабильна, и если вчера она стоила всего 25 тысяч долларов, то уже сегодня она может подорожать на 3000 долларов.

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Сегодня произошел именно такой случай, и если рассмотреть статистику, то можно увидеть, что биткоин с 25 тысяч подорожал до 27 тысяч долларов. Как мы уже говорили это нестабильная валюта и рассчитывать её на долгий срок очень рискованно. Ситуация может измениться буквально за час, а то и меньше. Сегодня днём цена биткоина составляла 28 тысяч долларов, то есть прирост по сравнению с вчерашним днём составил 10 процентов. Но оптимисты надеются и прогнозируют, что биткоин в 2021 году подорожает до 100 тысяч американских долларов. Важно отметить, что эта криптовалюта уже побила свой рекорд и продолжает дорожать.





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Мы лишь можем предполагать, что на такой рост биткоина могу повлиять Илон Маск своим высказыванием в сети. Научный гений также предполагает, что за биткоином будущее.





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Что уж тут сказать, ждём опять дефицит на видеокарты, потому что "золотая лихорадка" у майнеров только началась. А как вы считаете, повлияет ли биткоин на рынок видеокарт, пишите в комментариях.