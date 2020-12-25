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Настоящим открытием в мире компьютеров стал процессор на Arm архитектуре Apple M1. Ему на презентации от Apple предписывали, казалось бы "невероятные" характеристики, как по части автономности, так и по производительности. Сегодня мы решили разобраться, подходит ли MacBook с Apple M1 для того, чтобы играть в требовательные игры. Мы собрали данные про самые популярные игры, которые можно запустить с процессором Apple M1.

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Конечно же все игры в этой статье не вышли для Arm процессоров, соответственно компьютер с Apple M1 их не поддерживает. Но, чтобы переход с архитектуры x86 на Arm прошёл без особых проблем, Apple представила технологию Rosetta 2, с помощью которой можно запускать ПО, написанное для x86, на процессорах с архитектурой Arm.

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DiRT 4

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Начнём пожалуй с DiRT 4. Запустить её можно через Rosetta 2. Многие могут удивиться, но в эту игру можно играть на высоких настройках графики при разрешении Full HD. С такими параметрами на Mac Mini можно комфортно играть с 60 FPS. При игре на MacBook Air возможны падения FPS до 50, но в целом ситуация не меняется. Кстати, в рекомендуемые системные требования для DiRT 4 входит 8-ядерный процессор AMD FX 8320, 8 Гб ОЗУ и видеокарта NVIDIA GTX 780.





Grand Theft Auto V

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Несомненно, самой популярной игрой из нашего топа является GTA, которую многие запомнили как очень оптимизированную игру для компьютеров, но на Apple M1 всё наоборот. Запустить её было сложно, пришлось воспользоваться операционной системой Windows на MacBook Pro и уже через него Rosetta 2 не смогла качественно преобразовать игру для Apple M1. В итоге мы получили 15-20 кадров в секунду на средних настройках при разрешении HD.

Resident Evil 3

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Здесь возникли такие же проблемы, как и с GTA 5. Запустив игру на сбалансированных настройках графики и Full HD мы получаем около 20-25 FPS.

Rise of The Tomb Raider

Приятная новость, что с запуском Rise of The Tomb Raider не пришлось много возиться. На MacBook Pro можно играть на "консольных" 30 FPS в Full HD на высоких настройках графики. На Mac Mini FPS повышается до 40.

Mad Max

Приятную глазу картинку показывает игра Mad Max. Через Rosetta 2 на MacBook Pro можно выставить средние настройки графики, а также разрешение 1080p. При таких параметрах мы получаем 40 FPS с просадками до 30 FPS в особо сложных сценах.

На этом наш список закончился, но это далеко не все игры, в которые можно поиграть на MacBook и остаться довольным. Тестированием игр занимался блогер YouTube-канала "MrMacRight".