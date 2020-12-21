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Уже давно ходят слухи об электромобиле американской компании Apple и это неспроста, ведь компания в 2017 году получила от властей штата Калифорния разрешение на испытание электромобиля Apple на дорогах штата. Сегодня слухи про выпуск Apple Car подтвердило издание EconomicDailyNews.

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Издание из Тайваня сообщает, что Apple готовит для своих фанатов сюрприз на следующий год. Таким сюрпризом станет Apple Car, который представят уже в сентябре 2021 года. В сентября того же года представят и флагман следующего поколения iPhone 13. Поэтому возможно, что Apple Car представят вместе с iPhone 13. Такую информацию сообщает директор одного из крупных производителей запчастей для Apple Car.

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Можно ли считать эту новость ложной? На самом деле нет. Машину от Apple ожидают уже очень долгое время. По слухам, первый электромобиль Apple должен быть показан не раньше 2023 года, но на сегодня ситуация изменилась. Цена данного транспортного средства пока что не сообщается, но зная Apple, эта машина будет стоить очень дорого.

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Составит ли Apple хорошую конкуренцию на рынке электромобилей, скоро узнаем , когда появятся первые характеристики и реальные фото. А как вы считаете: будет ли актуален будущий электромобиль от Apple в России?